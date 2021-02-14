咬手、拔頭髮 孩子一遇到考試就超焦慮？臨床心理師教如何緩解

之一

芯寧在床上瞪大了眼睛，翻來覆去的睡不著，不時拉起棉被蓋住整張臉。沒多久，又拉開棉被，向左側身，試著閉起眼睛。但是不到十秒鐘，她又把棉被拉起來，轉成側身往右邊，蓋上棉被。

就這樣反反覆覆地左邊、右邊、拉起棉被、蓋上棉被、眼睛睜開、眼睛閉上……好累啊，真的好累了，芯寧真的好想睡覺，但是，睡神就是不來找自己。

睡神不知跑到哪裡去了？眼看著手機上的時間已經到了凌晨兩點四十五分，這個時間還沒睡著，對於身體的消耗、肝功能的耗損，傷害是很大的。

但她有什麼辦法？明知清晨六點就得起床，迎面而來的又是一整天。教室裡的國英數社自，一張考卷又一張考卷反反覆覆地寫，身為學生的他們，不斷在驗收自己的腦袋有沒有裝東西。

芯寧真的好想好想睡啊！但腦袋瓜卻持續在胡亂快轉，令她焦慮到無法成眠。

為何考前的日子，總是如此難熬？

之二

明德的手上都是汗，伴著水性原子筆，整張考卷上面的字跡都糊掉了，手指頭也沾滿藍色的原子筆痕跡。他不時用手帕擦著手汗，但沒有任何止住汗水的跡象，額頭上的汗水也像湊熱鬧般，不時滴下。

明德突然感到胸口一陣鬱悶，腦袋一片空白。自己每一回都花了許多時間和心力準備考試，但不知道為何，只要一開始寫考卷，就心跳加速，呼吸急促，思緒中斷，心情煩躁而無法冷靜。

他明顯感受到教室裡的時鐘在一秒一秒，滴滴答答地走著。時間的壓迫感，令他覺得好難熬。手汗愈來愈不聽話，濕透了整張考卷，桌面上的手帕像是從池塘裡撈上來的，早都濕透了。

他有備而來，換上另一條手帕，但是手汗依然不聽使喚，像惡作劇般不斷地流。

「怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？」明德在心裡自問，「到底該怎麼辦？為什麼會這樣呢？」但他也明白在這個考試的節骨眼上，絕對不是思考這個問題的最佳時機。

監考老師發現了明德的異樣，狐疑地走過來，瞧了瞧桌面上這張泛著藍色墨水，糊掉的考卷。

不待老師開口，明德的胸口愈來愈鬱悶。

【陪伴孩子面對焦慮】

考試前，在腦海中「模擬演練」

引導孩子將整場考試用想的進行情境模擬，試著在腦海中，把應考過程演練過一遍，例如：

想像自己在考場裡，坐在位置上，開始翻閱考卷，逐一閱讀題目。手中有握筆的感覺，可以感受到自己一字一字、一句一句地寫著考卷，甚至看到考卷上面已經有了答案。

同時，想像坐在考場裡的自己，應考心情非常平靜，臉部表情、身體肌肉是非常放鬆的，呼吸非常平穩。

我們需要比較正能量的想像，讓自己順利進入更佳的狀態。而不是處在一種自己嚇自己的模式。

有時候，有些事情如果很清楚地按照既定節奏在進行，我們一定會自在許多。

如同原本在國道上趕路，當發現一路順暢，與地圖導航的行車時間一模一樣時，焦慮便緩和不少。相反地，若是遇上壅塞路段，又不曉得眼前的塞車什麼時候才能化解，這時，焦慮感將明顯上升。

面對焦慮，有一個很大的關鍵是：我們是否可以掌握及控制自己的焦慮情緒，讓自己的想法、情緒、行為按照所設定的目標而行。這是需要練習的。

如此一來，雖然我們無法決定焦慮情緒什麼時候會出現、以什麼面貌出現，但至少當焦慮出現時，我們可以從容地在合理範圍內做好因應。

設定屬於自己的簡單考前儀式

在考前，需要給自己一項簡單的儀式，有助於帶來安心的感覺。

最好的方式就是關閉閒雜人的刺激聲音。請提醒自己，你花了很長一段時間，針對這次的考試已經有充分準備。別讓雜音亂了陣腳，讓自己的思緒更加混亂。

每個人的儀式不盡相同，只要有助於讓自己安心都可以。比如閉目養神，讓自己試著稍微悠哉一下，緩和一下心情，一定會有漂亮的考試成績。又如：

想像在棒球場上，自己站在打擊區，好整以暇地等待投手投球。你對於投手的球路非常清楚，可以想像你的球棒擊中球的那一剎那，發出的那一聲「鏗」，清脆悅耳。

你很清楚，那會是內野安打，或者外野安打，也可能是二壘安打。你知道只要自己揮棒時的力道再強一點，就是一支全壘打了。

你感受到球被打擊出去了，你在跑壘。對於自己的打擊功力，你胸有成竹。

這段想像的目的不是欺騙自己，主要在於安定心情，讓焦慮維持在適度範圍內。為了這場考試，自己做了好多努力，很確定該做的準備都做了。提醒自己：當我們能夠掌控的事情愈多，焦慮就愈能在我們的掌控之內。

阻擋雜音

考前十分鐘，如果很有自信已把最後的複習做完了，可以把書本闔起來，讓自己靜靜地沉澱下來。有需要時，可以在腦海裡自問自答。不再去跟同學討論考試，雖然可能覺得討論後說不定可以多得幾分，但這時很容易自亂陣腳。

考試，其實是一場又一場認知提取的測試。在考試過程中，要避免焦慮成為障礙。讓自己維持平穩的情緒，使焦慮維持在適度的狀態，保持更有品質的專注力與清晰思緒。

等整場考試都結束後，再核對答案最好

考完試之後，先不要檢查答案，不要核對答案，也不要和同學討論剛才作答的結果，以避免造成自己的情緒波動。

在兩段考試之間的空檔核對答案，只會更在乎剛才的結果，反而對接下來的考試造成負面影響。等整場考試結束時，想要大致掌握自己的作答情況，再與同學討論、核對答案會比較適切。

我自己在求學過程中，曾經因為這麼做，而使得接下來的考試受到明顯影響。有了這樣不好的經驗，從那次以後，每當考完一科，我都盡量離開教室，離開班上的同學，到校園的某些角落好好準備下一堂考試。周圍少了班上的同學，自己當下的思緒比較可以不受干擾。

有時候，過度的討論反而會使心情更混亂。再說，都已經考完了，核對答案的意義也不大，畢竟考試已經結束了，對錯的結果也底定了。

考完了，盡人事也聽天命

讓孩子練習，在考完試之後，闔上課本、講義與資料，先不去計算考試結果，因為畢竟都考完了，最後的成績已成定局。

先從考試的狀態中抽離，畢竟自己努力過了。先給自己一段緩衝時間休息，轉移注意力去做別的事情。 圖／寶瓶文化提供

持續在一種緊繃的狀態中，或是一直關注在考試結果上，只會增加焦慮。時間拖得更久，暴露於長時間的焦慮狀態下，耗能的情況更嚴重，整個人的精神狀態也會更加無力。

就等成績出來再說了。至於成績出來之後，幾家歡樂幾家愁，每個孩子對自己的期待不盡相同，這當中也包括父母及老師如何看待孩子的成績。

我真的誠心建議身為大人的我們要「合理看待」孩子的表現，孩子就有機會以合理的方式看自己。

努力了，接下來成績如何，就真的是盡人事聽天命。我們大人怎麼看待，就決定孩子怎麼看待。

【本文節錄自《覺察孩子的焦慮危機》，寶瓶文化出版，王意中（臨床心理師）／著，未經同意禁止轉載。】