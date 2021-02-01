部分大學拒開遠距課 境外生：東歐最差的大學都有開

新冠肺炎疫情升溫，教育部長潘文忠日前表示，境外生開學前若未入境，將納安心就學方案。但境外生權益小組說，此方案只是「建議」學校開設遠距課程，對於大學是否開設遠距課程、如何進行此類課程，並無具體的規範和強制性，更沒有提供任何資源協助。

他們提出三點呼籲，第一是制定完整、具強制力的遠距教學保障方案，原則上非實習、實作類課程，都應提供未入境境外生遠距教學。第二是切實監督各大專院校執行情況，調查109第2學期各大專院校遠距教學規畫。第三是提供遠距教學的教學助理及設備經費補助，協助各校保障遠距教學品質。

境外生權益小組說，一名近期離境的同學表示自己只要再修習少量學分即可畢業，卻被學校告知不開設線上授課，不知何時才能畢業。另一位錄取桃園市某大學研究所的同學更被學校要求必須延後一學期入學，只因他所在系所未規畫遠距教學。他們要修讀的課程都不是實習、實驗、實作類課程，具備線上授課的條件，卻因學校的種種考量而無法實施遠距教學。

小組表示，下學期約4000名境外生要入境，相比2020年秋季近2萬名境外生，人數較少，大專院校很可能以經費、行政成本等因素考量而拒開或減少開設遠距課程，這將嚴重損害境外生學習、受教的權益。

他們說，許多境外生因為申請來台讀書，已調整人生規畫，或是辭去既有工作，或是放棄在母國升學的機會。如今台灣拒絕境外生入境，教育部又未落實安心就學方案，未入境的境外生猶如台灣高等教育的棄子，絲毫得不到保障。

一名來自東歐國家的境外新生表示，在他的國家，即使最差的那些大學，都會提供線上授課的研究所課程，他想不通「為什麼台灣這個發達的國家，卻存在線上授課問題？」

境外生權益小組批評，教育部名義上宣稱自己以「安心就學」方案保障境外生受教權。但細看此方案，大部分內容都是彈性修業的辦法，例如延後註冊、放寬修課門檻等。對於學校是否開設遠距授課，「安心就學」方案只提到一句「學校於確保學生學習品質之前提下，請以彈性措施，如同步或非同步之遠距教學協助學生修讀課程。」

他們指出，教育部沒有承諾提供人力、經費補助遠距教學，也沒有要求學校必須為境外生提供配套的遠距教學，措辭中所用的「請」也體現這只是建議性質的條款。各大學實際執行遠距教學情況如何，無人可以監督。

小組成員說，2020年各學校執行遠距教學的情況已經亂七八糟，有的學生甚至形容「安心就學全靠教師個人為學生用愛發電」。有資源、有人力的頂尖國立大學，可以自己購買遠距教學平台，提供教學助理為境外生們進行課堂記錄。而對於缺乏資源，平常教學助理人力就捉襟見肘的大學，已經因為校園防疫要增聘人手、添置設備了，根本沒有資源也沒有動力進行遠距教學。