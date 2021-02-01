影／校長交接典禮用「所屬」國立大學 教育部回應了

教育部今天舉行立大學卸新任校長聯合交接（布達）暨致送續任校長聘書典禮，典禮布條內容為「教育部所屬國立大學新任校長布達典禮暨致送續任校長聘書典禮」，遭媒體質疑大學校長被降格。教育部表示，此布條為歷來慣用語，只是說明國立大學為教育部督導的學校，並無指涉國立大學降格的意思。

根據教育部國語辭典簡編本，「屬」意指歸某方所有或管轄的，比如「屬地」、「屬國」，或指附著、歸於，比如「附屬」、「歸屬」。主辦今天典禮的教育部人事處表示，布條意指國立大學是教育部督導的學校，有些學校不歸教育部督導，如內政部的警察大學、法務部的矯正學校，就屬於其他部會。

另按現行大學法，大學意指依大學法設立並授予學士以上學位的高等教育機構，其主管機關為教育部。教育部人事處說明，有些法規也使用「教育部所屬一詞」，比如教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審查及補助要點、教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點。