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僑外生寒暑打工不限每周20小時 可線上申請許可

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

寒假到來。勞動部勞動力發展署表示，僑外生每周工作時數最長為20個小時，但寒暑假期間工作時數不受限，雇主僱用僑外生仍需遵守勞動基準法工時規範。

僑外生包括來台就學僑生、港澳生及外國學生。發展署表示，僑外生求學期間可依規定申請工作許可，運用課餘時間工作及體驗台灣生活，每周工作時數最長為20個小時，但寒暑假期間工作時數不受限，雇主僱用僑外生仍需遵守勞動基準法工時規範。在學僑外生配合學校學期制於學期開始後，可於勞動部勞動力發展署「外國專業人員工作許可申辦網」(https://ezwp.wda.gov.tw/)申請工作許可，經勞動部依學校審核結果採認學生註冊情形，核發工作許可。

發展署表示，僑外生工讀依就業服務法第50條規定，得不受同法第46條第1項規定的工作類別限制；其工作時間除寒暑假外，每星期最長為20小時，且依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第34條規定，工作許可有效期間最長為6個月。

發展署說明，僑外生工作許可已實施「電子申請、電子核發」，僑外生於「外國專業人員工作許可申辦網」經約定「同意」以電子公文方式送達工作許可，經勞動部許可後，僑外生應於勞動部以電子郵件通知日起8個日曆天內至前開申辦網領取電子公文，並可再選取使用「行動裝置檢視」功能，即可於手機螢幕顯示畫面為QR code，以供雇主核對。

發展署提醒，僑外生如未經許可而自行從事工作，依法可處最高新台幣15萬元罰鍰。另雇主應注意求職學生身分，如聘僱未經許可或許可失效之僑外生，依法可處最高新台幣75萬元罰鍰。有關法令及聘僱資訊可至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）查閱；或可撥打勞動部電話客服中心02-89956000洽詢。

勞動部 工時

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