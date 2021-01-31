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新北市改變教師甄選加分制度 盼留住優秀好老師

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市更改教師甄選加分方式，希望能讓優秀老師根留新北，讓學生獲得更好的教學品質。圖／新北市教育局提供
新北市更改教師甄選加分方式，希望能讓優秀老師根留新北，讓學生獲得更好的教學品質。圖／新北市教育局提供

新北市教育局為充實偏鄉學校專業師資，國中小教師聯合甄選將突破以往僅限偏鄉代理教師享有代理年資加分，自110學年度起，於新北市一般地區學校服務之教師報考偏鄉組皆可申請代理年資加分，鼓勵教師至偏鄉學校服務。

新北市以往只有偏鄉代理教師才享有代理年資加分，自110學年度起，考生報考偏鄉組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠及非山非市地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分，除鼓勵優秀的代理教師至偏鄉學校服務，也是希望具教學經驗之代理教師留任新北。

教育局長張明文表示，為吸引擁有各類專長及豐富經驗的優秀教師報考，近年來新北市國中小教師甄選的加分機制愈來愈多元。像是為保障身心障礙者權益，領有身心障礙手冊或證明予以初、複試加分外，報考體育類科之考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，也可以加初試分數10%。

另為招收具英語生活化教學能力的教師，報考英語科及雙語組以外之考生，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試直接加2分。

新北市為充實本土語專業師資，全國首創本土語言加分機制，將於111學年度將本土語語言能力認證列入教甄加分條件；本土語語言能力認證分別由教育部、客家委員會、原住民族委員會辦理，包含閩南語、客語及原住民語共3項語別，除學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師之外，考生語言能力認證結果達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可以加2分；閩語認證每年施測的時間約為8月、客語約為10月、原住民族語約為12月，有意願的考生今年可把握機會參與測驗。

去(109)年新北市國小教師甄選透過加分而增額錄取進入複試的人數多達145位，今(110)年加分條件將會詳列於110年國中小教師甄選簡章，簡章預計於110年4月公告於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），屆時考生可自行下載參閱。

偏鄉學校 代理教師

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