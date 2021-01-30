全國學生表藝團體賽停辦 「無法延期、異地辦」理由曝

國內疫情升溫，教育部宣布今年再度停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，消息一出卻讓不少學校、家長錯愕，憂心影響孩子升學，也不想讓孩子的辛苦白費，希望延期辦理。對此，教育部今天表示是「不得已的決定」，除了防疫考量，各縣市盤點原競賽及備用場地，也無空檔延期比賽，另因參賽者眾、賽務繁雜，也無法異地辦理，才決定今年團體賽停辦。

教育部表示，1 月 25 日召集各競賽主辦單位、 22 縣市政府代表，及高中藝術才能班各特色招生總召學校等單位， 召開「 109 學年度全國學生表演藝術類競賽因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之評估及辦理會議」，經充分討論，決定個人賽如期辦理，團體賽停止辦理。

教育部表示，會中依「 COVID-19(新冠肺炎)因應指引:公眾集會」及教育部通報-提醒各級學校辦理集會活動防疫措施規定進行評估，承辦團體賽縣市針對建議評估指標評估後，均表示 6 項指標有多數無法達成。考量歷年參與全國學生表演藝術類競賽人數近 30 萬人(含工作人員)，賽事長達一個月，多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離，有較高群聚感染之虞，故建議團體組比照 108學年度停止辦理。

外界建議可以延期或異地舉行，教育部表示，各縣市盤點競賽備用場地，均表達今年已無空檔可安排延期比賽；另因參賽類組眾多、賽務繁雜、賽事所需人力眾多、籌備長達一年，無法臨時洽請其他縣市接辦，故無法異地辦理，若競賽延期，也可能與校園原既定活動撞期，如 4 月份高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學考試、 5 月份國中教育會考、 6 月份各級學校畢業典禮、段考等，倘臨時安排比賽，恐造成教學現場混亂，影響甚鉅。

教育部也說，8月份新學年度開始，主辦單位、參賽學校和承辦學校，需為下學年度做準備工作，籌備並辦理下年各縣市初賽及學校各項工作，也無法延期；目前部分縣市已宣布停止校園活動，倘遲至二月宣布決定，恐仍有群聚練習之需，無法落實防疫工作。

108學年度有十三縣市採計高中免試入學超額比序的「多元學習表現」，才藝是其中一項，教育部也祭出替代方案，將頒發109學年度「全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書給團體賽參賽學生，也請各免試入學就學區或學校參考。另規畫辦理「 109 學年度全國學生表演藝術類競賽展演活動實計畫」，提供學生展演舞台，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。

教育部表示，為共同落實國內防疫工作，不造成更大防疫破口， 團體賽停止辦理是不得已的決定。

教育部也提到，去年 2 月份澳洲音樂家染疫事件，造成音樂界無論教學或演出皆因此遭受影響，日本去年 11 月合唱比賽後造成 20 名學生染疫。另考量全國學生音樂比賽團體組北區承辦縣市為桃園市，且協辦單位多為校方人員（校長、主任等），若不幸感染，將造成校園行政、教學停擺及造成校園防疫漏洞。