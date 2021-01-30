竹市園長狠打幼童挨罰24萬 全國教保資訊網更新慢半拍

新竹市一所私立幼兒園去年有2歲男童在幼兒園遭園長施暴，男童大腿被打出兩大片瘀傷，全案也遭新竹市教育處開罰。這筆裁罰紀錄理當要出現在「新竹市學前教育網」以及「全國教保資訊網」，供民眾公開查閱，但立委王婉諭卻接獲民眾陳情指網站沒同步，而在媒體曝光後，「全國教保資訊網」才更新。王婉諭質疑教育部「是不敢還是不想面對從未間斷的兒虐事件？」，要求教育部應該設立明確的更新資訊頻率。

對此，教育部表示，國教署將持續督請各地方政府應即時更新，並定期檢視教保資訊網裁罰訊息，保障家長即時查詢權益。

時代力量立委王婉諭指出，該名鄭姓園長抓著男童拍打大腿，打出兩大片瘀痕，目前男童父親已提告這名園長傷害罪，新竹市教育處也在 1 月 11 日正式對這名暴力園長開罰 24 萬元。由於這名園長本身就是幼兒園的負責人，新竹市教育處也依《幼照法》公告行為人的姓名及機構名稱。

根據現行規範，這筆裁罰資訊應該出現在地方政府網站以及全國教保資訊裁罰紀錄上，卻有民眾反映網站查不到。王婉諭表示，陳情人28日下午4時查詢時，只有「新竹市學前教育網」有公告這筆紀錄，「全國教保資訊網」上卻查不到。全案29日登上新聞版面，也有家長代po在臉書「靠北惡質幼兒園」，當日上午10時47分查詢才看見這筆裁罰資訊出現在裁罰網上。

王婉諭表示，這不免讓人聯想，難道教育部是在看到新聞及臉書文章後，才趕緊將該筆資訊登錄進全國教保資訊網的裁罰紀錄裡。她認為，教育部應該設立明確的更新資訊頻率，比如要求地方政府教育局處每兩周彙整一次至教育部進行更新，而不是讓家長擔心這些資訊的即時性，甚至沒辦法信任全國教保網資訊。

對此，教育部今天表示，教保機構裁罰公告是地方政府權責，國教署為便於民眾查詢，自去年8月於全國教保資訊網提供教保機構裁罰功能查詢，由各直轄市、縣(市)政府依幼照法及教保條例規定，經依法裁處後，於國教署指定系統登載所彙整資料，可使各縣市資訊趨於一致，定期持續更新，以提供民眾更完整資訊。