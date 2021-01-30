服儀規定沒落實 教育部國教署預算遭凍500萬

根據教育部規定，學生若主觀感受冷，可自主在校服內外多添件保暖衣物，但據台灣青年民主協會初步調查，在853間公私立國中小、高中職中，卻有8成學校限制學生穿戴保暖衣物，違反教育部的服儀原則。對此，立法院昨三讀「110 年度中央政府總預算案」，時代力量黨團提案凍結教育部國教署「國民教育及行政督導經費」，要求教育部針對全國公私立各級學校的服儀規範及實際執行，進行全面盤點審視，全案經朝野協商後，決議追加凍結預算共 500 萬元，教育部必須向立法院提出書面報告並經委員會同意後，預算才能解凍。

時代力量指出，教育部於 2020 年 8 月正式公告高中、國中、國小服裝儀容規定之原則，除了對服儀委員會的設置和運作制定規範，也明確界定服儀換季應由學生自主決定且不得限制學生在校服內外加穿保暖衣物。然而，根據民間團體統計，去年八月修正至今，全國各級學校中仍有相當比例者未因應法規調整相關校內規範，或在實際執行面上迴避規範內容，導致學生權益受損。

時代力量指出，法規修正後，已經超過一個學期足夠讓校內完成修法程序，各級學校根本不應再出現類似違法情事。除了被動等待學生申訴外，中央及地方主管機關應更積極確認學校是否有修正規範、修正後實際執行是否符合規定，針對全國公私立各級學校現行的服儀限制進行全面的盤點和審視。

該預算凍結案經朝野協商後，各黨團同意追加凍結教育部國教署「國民教育及行政督導經費」金額至 500 萬元，國教署需通盤審視完各校規定後，再向立法院相關委員會提出書面報告，並經委員會同意後，才可以動支。

教育部今天回應，針對教育部主管國立學校，國教署已逐校檢視各校服儀規定，將督導各校於109學年度第2學期全面改善，並透過簡任視察到校視察，追蹤後續辦理情形。另也會透過學生事務諮詢輔導團，入校提供輔導。

至於其他由地方政府主管學校，教育部表示，已請各地方政府全面檢視學校服儀規定，並要求地方建立「學生服儀管理」視導查核機制，國教署也將督導地方政府逐校檢視服儀規範。