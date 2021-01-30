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全國學生表演藝術類團體賽停辦 提案「延期」5千餘人附議

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
有民眾上公民政策網路參與平台提案，希望延期舉辦表藝競賽，短短兩天就獲5138人附議。圖／取自公民政策網路參與平台
有民眾上公民政策網路參與平台提案，希望延期舉辦表藝競賽，短短兩天就獲5138人附議。圖／取自公民政策網路參與平台

國內疫情升溫，教育部日前宣布全國學生表演藝術類競賽活動個人賽如期舉行，團體賽取消。消息一出，卻引來不少學校抗議，認為已連續第二年停辦，打擊學生練習動力，希望延期而非停辦。也有民眾上公民政策網路參與平台提案，希望延期舉辦表藝競賽，短短兩天就獲5138人附議。

歷年全國學生表演藝術類競賽人數近30萬人（含參賽者、評審、工作及陪同人員），賽事長達一個月，教育部日前憂心多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離，且參賽團體需搭乘長途大眾交通運輸工具，長時間處於密閉空間，恐有較高群聚感染疑慮，因此決議停止辦理109學年度團體組競賽，並在強化防疫配套措施下，辦理個人組競賽，以保障個人賽參賽學生權益。

不過，一名國中校長指出，去年已因疫情停辦一年，今年又因部桃事件要再停辦。他認為，防疫固然重要，但本土病例已連續多日掛零，風險已降低許多，希望能再多觀察幾天，將團體賽延期而非取消，畢竟學生早已「養兵千日」，現在又取消，學生練習動力沒了，表藝獲獎名次也攸關學生未來發展。

另有民眾1月28日上公民政策網路參與平台提案，表示109學年度學生表演藝術類競賽活動個人賽如期辦理，團體賽停止辦理，使許多擁有全國賽代表權的學校努力練習成果一瞬間化為烏有，去年停辦已經很可惜，希望今年表演藝術類競賽能延期到疫情較為平復的時候再辦。

此提案短短2天就獲5000多人附議，教育部需於3月30日前正面回應。不過，全國學生表演藝術類競賽（包含音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠團體組）賽程預計寒假開學後就要陸續展開，記者稍早詢問教育部，尚未獲進一步回應。

教育部日前曾表示，為維護參賽學生權益，將頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書予團體賽參賽學生，並規畫辦理「109學年度全國學生表演藝術類競賽展演活動實施計畫」，提供學生展演舞台，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部 疫情

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