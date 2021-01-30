彰化第一所私立中小學獲准籌設 預定明年底招生

彰化縣即將擁有一所私立中小學，由南郭國前校長顏士程、補教業者孫敬賢創辦的「私立士賢國際中小學」，日前已獲彰化縣政府准予籌設，校址將租用位在花壇鄉明德街彰化縣農會土地，預定明年底招生，每年級兩班共70人，為雙語學校 。

顏士程從南郭國小校長退休後，在大村創辦愛因斯坦實驗小學，顏土程誠說，由於學生人數越來越多，且有鑑於彰化縣有126萬人口，卻沒有一所私立小學或私立中小學，因此依私立學校育法，向彰化縣政府爭取籌設「私立士賢國際中小學」，士賢即是各取兩位創辦人之名。

顏士程說，「私立士賢國際中小學」已奉彰化縣政府准予籌設，校址租用花壇鄉明德街76號的彰化縣農會土地，占地約兩公頃，由於距花壇火車站只有5分鐘，又位在彰化市與員林市之間，沿東外環台74甲線可銜接台中，交通便利，可吸引都會區學生前來就讀。

顏土程說，「私立士賢國際中小學」預定每年級各招收兩班，每班各35人，學生來源有一部分會來自既有的愛因斯坦實驗小學學生，將來還計畫成立高中；由於預定明年底招生，時間有點緊迫，除了成立學校財團法人外，並已申請將用地變更為學校用地，以利校舍設計與興建，以及添置教學設備。

不過，面對少子化趨勢，目前各級學校都經營困難，尤其是私立學校，但顏士程說，因為彰化縣目前沒有私立中小學，有一定的經營條件，加上以愛因斯坦實驗小學建立的口碑，相信會做出特色與成績出來。