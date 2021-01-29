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課輔正常化新制上路3個月 教部：陳情案有減少

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

全國學生放寒假，各地寒假輔導陸續展開，由於是課後輔導性質，教育部明令禁止各校不准上新進度，也不可強迫學生參加，去年10月底更拋出檢核表，要求高中端在輔導課（包含寒輔、暑輔及第八節課）開始兩周內，將12項檢核指標及佐證資料公告於學校網頁。新制上路近三個月，教育部表示，陳情案件有減少趨勢。

教育部國教署公布「課輔正常化檢核表」，要求高中必須要在輔導課開始兩周內將12項檢核指標公告於學校網頁，包括不得提前上進度、收費上限等，學校也要提具課程表、課業實施計畫、繳費通知單、家長同意書佐證，避免不實填寫。若學校違反規定，公立學校將依法議處相關人員，私立學校則作為獎補助參考。

新制上路近三個月，教育部表示，陳情案件數有減少趨勢，國教署接獲陳情後也立即要求學校檢討改善，事後也追蹤學校改善情形，並依規定究責。

另針對國中端，教育部表示，國中實施課後輔導應按照「國民中小學教學正常化實施要點」辦理，以「不得強迫學生參加」、「不得教授新進度」、「學生留校自習不得收取授課鐘點費」及「完善申訴管道」等原則，供各校檢核。

教育部也說明，各校須落實意願調查，並填具家長同意書，其同意書應有「不同意」選項，不得要求未參加者敘明理由，國教署將持續督導各縣市辦理情形。

教育部 寒假

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