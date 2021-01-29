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南市防疫超前部署 推線上自主學習網2.0

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推線上自主學習網」2.0計畫，做到停課不停學。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推線上自主學習網」2.0計畫，做到停課不停學。記者鄭惠仁／攝影

由於新冠肺炎疫情持續升溫，台南市教育局推出「線上自主學習網」2.0計畫，包含公私協力、直播教學及微課程教學模式，做到停課不停學。透過策略聯盟工作圈模式，鼓勵老師善用線上教學資源。

台南市長黃偉哲表示，為因應疫情發展，已首創全國發展三種「在家自學」模式，繼去年實施後，今年延續規畫推出 2.0計畫。

教育局長鄭新輝指出，「公私協力」模式，是已和3家出版社合作，各校師生可利用建置的線上學習資源，免費自主學習；「直播教學」模式，由南市國教輔導團各領域的專家教師，組成直播教學團，在線上開課並進行直播教學；「微課程教學」模式，依據國英數社自各領域各年級教學單元，建構核心概念的知識地圖，連結現有微教學影片資源，進行線上自學。經統計，線上自主學習網站截至今年1月2日止，瀏覽人次已近40萬人次。

鄭新輝說，教育局也藉此機會鼓勵老師善用線上教學資源，透過策略聯盟工作圈模式，依據學校地理位置規模，將全市271所國中小區分為7大區，國中2區共14圈，國小5區共44圈，由各圈辦理科技融入數位學習工作坊，建構完整支援體系，讓學校都能「協力同行、校校前導」。

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