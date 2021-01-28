留學生沒出國也行！教部因疫情放寬國外學歷採認標準

新冠肺炎持續，教育部最近核釋「大學辦理國外學歷採認辦法」，109學年起台生若錄取國外學校，但所讀學校因疫情禁止入境或入校，以至於從開學到畢業都沒出國，取得學歷也能經我國政府認證，最快今年8月就會有第一批沒出國讀書的留學生。在此之前，教育部規定留學生一定要出國，學士至少滿32個月，碩士至少滿8個月，學歷才能在國內獲得採認。

教育部高教司表示，新冠肺炎持續，109學年起，我國學生若在疫情期間獲得國外大學入學許可，但因當地國家防疫限制入境，或就讀學校因防疫改採遠距教學，國內單位應將這些防疫措施納入採認學歷的綜合評斷標準之一，其他採認項目包括所讀學校的學制、行事曆等資料。

中華民國留學服務商業同業公會理事長張忠豪表示，疫情期間各國開放入境情況不一，如澳洲、紐西蘭限制入境；英國無限制，「勇敢一點還是可去」；美國由各校自治，部分學校不開放留學生入校。教育部這項新制嘉惠留學生，將來要投入我國軍公教單位的留學生尤其受惠，他們的國外學歷必須取得國內認證，才能投入公職與教職。

但張忠豪說，若留學生申請上的學校並無限制入境，仍不適用這項學歷採認辦法，留學生還是得出國來確保學歷價值。台灣學生也不習慣線上上課，認為參與遠距分組討論、報告很麻煩，能出國還是會出國。

一名正在英國留學的林姓學生說，英國疫情嚴峻，身邊台灣留學生九月才到英國，有面對疫情的心理準備。不打算在台留學，主因是遠距學習問題更多，如在台會遇上時差，不利上課，也很難和老師討論報告和論文。

張忠豪建議關注各國疫苗施打情況，若能在台灣施打，出國後安全許多；也有國家走得更快，如加拿大今天宣布，境內人士9月全部都可免費施打疫苗，若台生前往能同時打疫苗和留學，一舉兩得。

一名熟悉留學政策人士指出，原本「大學辦理國外學歷採認辦法」限定留學生一定要出國，回國申請認證學歷時要附護照戳章證明。此制是為防堵部分國外大學在台設分校，讓台灣在職人士留在國內進修，頂多在國外待一兩個月就能取得國外學歷，排擠國內教育單位招收學生。教育部這次因疫情放寬學歷採認標準，恐難防有心人士操作。

教育部高教司科長賴冠瑋強調，核釋只適用受疫情影響學生，須佐證此類證明，所獲學歷才能被我國採認。