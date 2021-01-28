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教師自願赴偏鄉教書保險費能否溯及既往？教部將研議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

全國教育產業總工會表示，教育部國教署補助自願赴偏遠地區學校服務的校長、教師傷害保險的保險費用，竟只限109學年度自願赴偏遠地區的教育人員，108學年度以前自願赴偏遠地區之教育人員卻不予補助，形成「一校兩制」不公平現象，也抹煞109學年前長期於偏遠地區服務教育人員的付出，呼籲教育部應溯及既往、一體適用。

全教產表示，教育部2018年發布「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」，但傷害保險費用只限109學年的教育人員適用，令基層不解，呼籲教育部應溯及既往，偏遠地區服務教育人員全部適用，以避免差別待遇。

教育部表示，此保險是依據「教育部國民及學前教育署補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師相關特別獎勵措施經費作業要點」實施。此作業要點在2019年11月22日發布，自109學年起補助，能否溯及既往，國教署將研議處理。

根據「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」第七條，自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師，除參加公教人員保險外，另由各該主管機關為其投保傷害保險。偏遠地區學校每年保險金額新台幣200萬元；特殊偏遠地區學校每年保險金額新台幣300萬元；極度偏遠地區學校每年保險金額新台幣500萬元。前項保險費，中央主管機關得依地方政府財力級次，酌予補助。

保險 教育部 全國教育產業總工會

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