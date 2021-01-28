世新校務會議拍板停招社發所 高教工會：教育部應糾舉

世新大學25日在校務會議上決議停招社會發展所，校長吳永乾表示，將提請教育部核准，最快111學年將社發所與社會心理系整合成一系。社發所是校內三個獨立研究所之一，不過學生平均讀4.95年才畢業，辦學績效不佳，且該所每年收10人，報到率只有五成，卻要按教育部規定聘足額專任師資，教師比一屆學生還多，「每個大學校長都想憑理想辦學，但現實財務支應不了，只好做出取捨」。

高教工會今天發新聞稿表示，這是世新大學第三度對社發所發動停招、裁併的提議處置，早在前年1月，世新大學就通過「社發所自109學年度起停招」的決議，但事後經教育部認定程序不完備而駁回該停招案；可是世新大學卻沒有因此放棄此企圖，於去年（2020）8月改而倡議「社發所與社心系（全名「社會心理研究所」）的合併案」，並強迫要求兩系所的教師討論及接受該案，此案亦經社發所師生的不斷反對下而暫罷。

工會表示，到了去年12月，世新大學研發處又在增調會議（「109學年度增設調整院系所學位學程審查委員會」）中提出「社發所停招案」及「社發所與社心系合併案」兩案併陳，並於今年1月25日的校務會議中強行通過，會議中更裁示社發所將於111學年度起停招，應驗了社發所師生一直擔憂的「假合併，真滅所」手法。

世新大學社發所教授黃德北表示，世新校方發出公文與社發所師生說明停招理由，與2019年的停招理由並無根本差別，且108學年度所上招生情況佳，「在世新也還有招生更差的系所」，但校方依舊拿「休學率高」、「畢業年限長」作為社發所「辦學績效不佳」的理由，校方實際上只是「為處理而處理」來懲戒社發所師生長期以來的「不聽話」而已，手法不僅粗暴，而且還有殺雞儆猴警示校內其他系所的意味濃厚。

高教工會表示，他們對世新校方不當的會議程序表達嚴重譴責，並聲援社發所全體師生陳情抗議的決心與努力，更要求教育部必須擔負起監督糾舉世新大學不當會議程序的責任而駁回此案。