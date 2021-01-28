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原民族語認證重大變革 今年起一年實施2次測驗
【110學測】
原民會原本每年實施1次原住民族語言能力認證。原住民族語言發展法施行後，原住民參與「公務人員特種考試原住民族考試」應取得初級以上原住民族語言能力認證，參與「公費留學」、「師資培育公費生入學」考試應取得中級以上原住民族語言能力認證。為利族人應考，原民會宣布，今年起實施2次測驗，特於上半年增辦「初級、中級」測驗，以維護族人就業及升學權益。
原民會表示，110年度第1次原住民族語言能力認證測驗，訂於4月24日（星期六）實施，受理報名時間為今起至3月2日止。測驗級別為「初級、中級」，報名資格不分國籍、族別、年齡、學歷，考生可自由選擇適合自己族語程度之等級報考。詳細報名資訊可參考簡章或至原民會、原語會網站及110年度原住民族語言能力認證測驗網站查詢。
●110年度原住民族語言能力認證網：https://exam.sce.ntnu.edu.tw/abst_add/
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