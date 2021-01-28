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如何兼顧公平與特色？北市：教師聯甄3月8日公告

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
甄選簡章及甄選類科預訂於3月8日。報名網址及各類科缺額訂於3月26公告。初試日期調整訂於5月9日，複試日期調整於5月22及23日辦理。圖／聯合報系資料照
甄選簡章及甄選類科預訂於3月8日。報名網址及各類科缺額訂於3月26公告。初試日期調整訂於5月9日，複試日期調整於5月22及23日辦理。圖／聯合報系資料照

北市政府教育局首次舉辦教師聯甄，教育局今日表示，教師聯合甄選簡章由原定4月7日公告調整為3月8日公告，初試與複試時間皆提早，分別改為初試5月9日，複試5月22日、23日。另外，首次教師聯甄，有高中擔心該如何保留各校特色，教育局表示，複試階段可以有3分之2的委員由學校聘請。

教育局中教科長諶亦聰表示，因有部分學校校長反映，先前公布北市聯合甄選時間比其他縣市和全國都晚，為讓各校可以找到更適合的師資人才，才決定提早甄選時間，目前台北市為所有公布的縣市中最早舉辦教師聯甄。甄選簡章及甄選類科預訂於3月8日。報名網址及各類科缺額訂於3月26公告。初試日期調整訂於5月9日，複試日期調整於5月22、23日辦理。

教育局說，因應108課綱以校本特色課程為發展主軸，考量各校校務不同發展需求及高職稀少類科等因素，普通型高中及技術型高中於師資需求上有所不同，110學年度聯合教甄將分別制定普通型高中、技術型高中教師甄選簡章。

雖然高雄市、桃園市等早已有辦理地區聯招的先例，不過此次北市首辦，松山高中校長陳清誥表示，聯甄的政策方向確實減少各校負擔，不過台北市仍有與其他縣市不同的考量，尤其台北市家長對學校的期盼高，北市許多學校對於課程規畫的壓力較大。

因此，教師甄選校方擔心要如何保留各校特色，陳清誥表示，因為複試通常會有教學演示的考驗，如果可以有校方所聘的委員加入委員會更好，就能配合各校願景和需求來挑選到最適合的師資。對此，諶亦聰表示，筆試只有專業科目一科，考試時間100分鐘，會有選擇題跟非選擇題；複試則包含教學演示、口試，抽題進行15分鐘的教學演示，以及10分鐘的口試，另外，學校端在複試，可以有3分之2的委員由學校聘請。

北市 教育局

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