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做半套？ 教師自願赴偏鄉教書保險費 不溯及既往

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

全國教育產業總工會表示，教育部國教署補助自願赴偏遠地區學校服務的校長、教師傷害保險的保險費用，竟只限109學年度自願赴偏遠地區的教育人員，108學年度以前自願赴偏遠地區之教育人員卻不予補助，形成「一校兩制」不公平現象，也抹煞109學年前長期於偏遠地區服務教育人員的付出，呼籲教育部應溯及既往、一體適用。

全教產表示，教育部2018年發布「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」，但傷害保險費用只限109學年的教育人員適用，令基層不解，呼籲教育部應溯及既往，偏遠地區服務教育人員全部適用，以避免差別待遇。

根據「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」第七條，自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師，除參加公教人員保險外，另由各該主管機關為其投保傷害保險。偏遠地區學校每年保險金額新台幣200萬元；特殊偏遠地區學校每年保險金額新台幣300萬元；極度偏遠地區學校每年保險金額新台幣500萬元。前項保險費，中央主管機關得依地方政府財力級次，酌予補助。

保險 教育部 全國教育產業總工會

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