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與史博館共同向海致敬 十三行海之美特展即日起登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
海之美特展展出蘭嶼傳統拼板舟與飛魚文化。圖／十三行博物館提供
海之美特展展出蘭嶼傳統拼板舟與飛魚文化。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館與國立歷史博物館合作策畫「海之美—海洋文化與台灣風貌特展」，即日起至6月20日在十三行第一特展廳展出。本檔特展展出111件（組）考古標本、民族學藏品及藝術創作，呈現台灣從史前到近代，不同人群與海洋互動所產生的智慧結晶。

「海之美—海洋文化與台灣風貌特展」展品來自新北市立十三行博物館、國立歷史博物館、中央研究院歷史語言研究所、中央研究院民族學研究所、國立台北科技大學、台灣永續能源研究基金會等單位。

其中一件由15塊木板拼製而成的蘭嶼雅美（達悟）族傳統拼板舟，外型相當吸睛，如同一件巨型藝術品。展覽的結尾也透過2件以海洋廢棄物為素材創作的藝術裝置，宣達海洋保育理念，期許大家在看展之後，也能夠反思海洋環境永續之道。

十三行博物館館長柏麗梅表示，活躍於1千多年前八里平原的十三行人就是典型的「海洋民族」，大海對他們來說並不是阻隔，而是交流的通道。這次展品中有幾件名列國家「重要古物」的美麗玻璃飾品，在當時可是珍貴的「時尚舶來精品」。據考古學家分析它們來自於東南亞、中國大陸、西亞等地，證明早在史前時代，跨海貿易就相當興盛，也深深地影響台灣的文化面貌。

國立歷史博物館館長廖新田表示，台灣文化的獨特性，與海洋息息相關，千百年來孕育出的漁業文化、海洋文學、海洋藝術、移民信仰，為海洋台灣寫下精彩的註解。而台灣最盛行的媽祖、王爺信仰，即為與海洋關係密切的宗教活動，本次特展也特別展出2件清末民初的媽祖神像，古樸的造型散發出慈祥莊嚴的氣息，值得細細感受。

新北市立十三行博物館與國立歷史博物館合作策劃海之美特展，入口呈現海洋湛藍的色調。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館與國立歷史博物館合作策劃海之美特展，入口呈現海洋湛藍的色調。圖／十三行博物館提供

博物館 十三行

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