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糖蜜研發保養品 弘光科大生畢業作品獲企業青睞

中央社 / 台中28日電

弘光科技大學化妝品應用系3名大四生耗時一年研究，利用甘蔗製糖副產物糖蜜，研發身體乳、沐浴乳、洗髮精等產品，原料可被生物分解，他們自創品牌，現與企業合作。

弘光科大今天表示，妝品系學生黃詩瑤、侯素珍、邱姿昀畢業專題作品從製作到研發耗時一年，自創MOLA品牌，利用甘蔗製糖的副產物糖蜜，研發身體乳、沐浴乳、洗髮精、潔淨霜等產品。

學生們事前查文獻做功課，發現糖蜜有多酚類黃酮、維生素等，可抗氧化、美白、保濕，加上天然砂糖顆粒可去角質，取自天然農業廢棄物，有別於目前市售產品，獲得歐萊德國際公司肯定，雙方進行技術轉移簽約，歐萊德也提供工作機會給這3名學生。

侯素珍說，產品從設計、原料到包材全部注重環保。原料不會破壞環境、能被生物分解，LOGO設計成一隻手圖案，下面是泥土，呼籲大家珍惜地球資源，產品從無到有，也經過人體試驗，製作過程很辛苦。

黃詩瑤說，技轉給廠商讓她更有動力，將念研究所求精進，了解更多製造化妝品的原料成分。

邱姿昀則說，利用課堂上知識研發產品，做出來的產品可對外銷售，而不只是畢展做給自己用的，感謝廠商肯定。

指導老師李珮琪表示，帶著學生執行化妝品開發多年，「有好的發想更要有好的執行」，化妝品除科技面更需兼具美學與創新，才能被市場族群接受。

弘光科大與歐萊德公司雙方進行技術轉移簽約，簽約活動在本週舉辦，歐萊德公司董事長葛望平、弘光科大副校長張聰民代表雙方簽訂產學合作協議。

張聰民指出，歐萊德公司是綠色企業，與學校合作幾十年，是台灣本土國際化的品牌，朝向友善地球、循環經濟、愛護地球方面經營前進，希望雙方持續往綠色永續合作發展，研發出更多產品。

葛望平表示，日前看學生畢展，看到學生自創品牌讓他很驚豔，公司的評審團一致肯定，看到學生優秀表現，為了讓更多學生逐夢踏實、發揮所長，公司提供機會讓學子在美妝產業有好的平台能發光發熱。

品牌 化妝品 沐浴

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