華藝資料庫6疑義教部送相關部會查處 華藝喊冤

華藝學術論文資料庫「華藝線上圖書館」遭質疑配合中國大陸政治審查，擅改台灣學術論文。教育部今表示，經跨部會專案小組討論，華藝有授權不明確、人格權保護等六項疑義，將送相關部會依權責法令進一步查處。目前教育部也同時研擬定型化契約範本。

去年底有媒體報導，我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，卻被轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅色審查」、任意竄改，只要論文寫到「我國」，全都被改成「台灣」。教育部事後經跨部會討論認定華藝公司涉違反著作權法、兩岸人民關係條例等規定之虞。

教育部表示，1月13日召開跨部會專案小組，依外界檢舉資料及部會掌握事證、華藝公司事前提供及會中說明來看，華藝公司在運用我國學術論文及公司運作上，尚有不清楚、不合理之處。

教育部進一步說明，六疑義包括授權不明確、人格權保護疑義、未查資料遭中國修改、電子資料傳輸疑義、學校回饋金不清楚、資金來源待說明等。後續將由相關部會依權責法令進一步查處，教育部也同時在研擬定型化契約範本。

華藝則指出，教育部指示會議不公開，不便對外提供資料，但若有任何資料不清楚之處，仍願意秉持透明方式向政府說明；並呼籲教育部等相關部會盡速完成調查程序，該公司若有不足之處也會虛心改正，但針對不實指控，如接收中國資金、紅色審查等，也希望調查能還清白。