影／境外生因疫情來不了？ 潘文忠：指揮中心開放就可來

全球疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心持續「鎖國」，下學期四千多名境外生能否來台仍是未知數。外界好奇能否入台是否「卡」在指揮中心，指揮官陳時中今天表示「決策不會卡在本中心」，但因為無法預測疫情變化，要再觀察清楚才會定案。教育部長潘文忠表示，受疫情影響，指揮中心尚未核准境外生入境方案，若學生趕不上2月底開學，學校也有安心就學方案，等台灣疫情趨緩，指揮中心開放就可來台。

潘文忠今日下午受訪時表示，去年8月後陸續有2萬多名境外生返台，不過，去年底疫情嚴峻，指揮中心希望教育部邀請相關部會針對新的疫情變化，重新檢討入境程序，教育部討論後，也明確提出境外生要提出三日內核酸檢驗陰性報告，居家檢疫後也要再多七天自主健康管理的方案。

不過近期春節返台民眾多，檢疫量能消耗大，潘文忠提到，目前境外生返台就學方案，指揮中心仍再做最後的考量。現階段也請各大學與境外生保持聯繫，並提前準備，若開學後仍無法入校，各校也有安心就學方案，確保境外生學籍、註冊、選修課權益，也請境外生不用擔心。

至於陳時中今表示「決策不會卡在本中心」，潘文忠則表示，「這不是什麼卡的概念」，而是因為疫情變化，恰好又是春節前夕返台人數多，是檢疫能量的考量。

潘文忠也提醒，學校要提早準備，也要和境外生保持聯繫，有必要就啟動安心就學方案，不要讓境外生課業、註冊因疫情受到影響。