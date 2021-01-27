為停課準備 新北整合百項線上學習資源、3萬台平板

新冠肺炎疫情延燒，新北市教育局整合超過100項線上學習資源，並要求各級學校於寒假前完成線上教學演練，同時已配發3萬台平板並備妥3300個4G門號，隨時可提供缺乏資訊設備的弱勢家庭學生借用，為停課不停學作足準備。

教育局長張明文表示，教育局針對防疫工作已有完整配套措施，疫情威脅不能讓學習中斷，新北市秉持「超前備戰」、「停課不停學」及「公私協力」原則，建置「停課不停學，學習送到家」專區，提供各種視訊教學工具及線上教學平台課程地圖，希望讓老師能夠以最簡單快速的方式運用線上資源進行教學。若有因疫情影響而無法到校學習，教育局將採取「學習送到家」方式，老師透過視訊教學、客製學習包或離線版課程方式，主動提供學生在家自學的課程單元，並指派作業互動教學，讓學生學習進度不中斷。

「停課不停學」專區也邀請新北市視訊教學經驗豐富的老師，製作操作懶人包及教學影片，讓第一線老師可以快速上手。昌福國小呂聰賢老師特別錄製Google Classroom 33段教學影片，Google Classroom雲端教室可以在網路上進行遠距教學、繳交作業、線上討論、作業批閱等。

龍埔國小施信源老師則是將視訊教學錄製成影片，他建議，因視訊教學較為單向，教材內容需要更具體的生活實例，同時要把班級經營納入，可以盡量搭配多種的科技軟體或平台來混成教學。此外，教育局與新北有線電視公用頻道合作，規劃播出新北國教輔導團主題教學影片，110年首波將推出國小自然科學課程，並安排名師群於Youtube線上解惑，同步於Podcast節目提供師生隨選隨聽，學習更自主。

教育局表示，考量部分弱勢家庭學生家中可能缺乏資訊設備進行數位學習，已經配發各校共3萬台平板，並與電信業者以月租方式申請網路SIM卡服務共3300個4G門號，提供給弱勢家庭家中沒有資訊設備的學生借用，為停課不停學作足準備。

各項數位學習資源請上「停課不停學，學習送到家」專區查詢利用。防疫最新資訊則隨時公告於新北市教育局網站/防疫專區及教育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar。