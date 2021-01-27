防偷跑！ 寒輔學校要填檢核表 2周內附佐證資料傳上網

全國學生放寒假，寒假輔導也陸續展開，但過去不少學校會在寒輔上新課程進度，或強制學生參加。教育部國教署新公佈「課輔正常化檢核表」，要求高中必須要在輔導課開始2周內，將12項檢核指標及佐證資料公告於學校網頁，若學校違反規定，國立學校將依法規議處相關人員，私立學校則依私立學校法及其相關法令規定辦理。

國教署2016年修正「高級中等學校課業輔導實施要點」，內容包含不能上進度、不能強制參加、收費不能超過一定標準等，卻有不少學校仍違規。教育部在去年十月再度修法並公佈「課業輔導正常化檢核表」，內容共有12條檢核項目，學校必須提供相關證據進行自我檢核，並在寒輔開始2周內公告在校網上供學生、家長、主管機關檢視。

這12項內容包括不得提前上進度、課程不超過下午5時30分、暑輔收費上限2400 元、寒輔800元、學期中課輔如第八節 1800 元、不得強制參加，同意書中有不參加選項，不參加也不用附理由。學校也要提具課業輔導課程表、課業輔導實施計畫、課業輔導繳費通知單、家長同意書等內容佐證，避免不實填寫。

另依「高級中等學校課業輔導實施要點」第10點，學校實施課業輔導，應依教育部主管高級中等學校課業輔導實施正常化檢核表，適時進行自我檢核，並於各該檢核項目發生後兩周內，公告於學校網站首頁。國教署依法也可不定期至學校查核課業輔導辦理情形，若違規屬實將通知限期改善，屆期若仍未改善，國立學校依法規議處相關人員，私立學校，將依私立學校法及其相關法令規定辦理，可能列入私校補助參考。

至於國中端，依「國民中小學教學正常化實施要點」，課後輔導及寒暑假學藝活動應以自由參加為原則，課程內容以複習為主，不得教授新進度。課後輔導每日不超過下午5時30分，且不得於周末或節日辦理；寒暑假學藝活動應於周一至週五上午辦理。

國教署表示，教育部訂有「國民中學教學正常化視導實施計畫」，學校課後輔導情形也是視導指標，除各地方政府應依前述計畫至少對所轄各校完成1次視導外，國教署也組成視導小組隨機抽訪學校，若學校違規，將請學校訂定改善措施，若複查未改善，將列入教育部增減相關補助經費的重要依據。

台灣青年民主協會（青民協）在臉書上提醒學生，若學校沒有依照法規走，要盡可能「蒐集證據」，包含課輔通知單的完整拍攝、寒輔費用的繳費單據、老師說明暑輔的錄音或錄影、寫在黑板上的寒輔紀錄、通訊軟體上的通聯紀錄，有任何疑問也可以私訊青民協，將有專人協助。