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鎖國政策持續 大專下學期4489名新生恐無法來台

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
鎖國政策持續到2月，下學期擬來台就讀的4489名大專校院新生恐被擋在國門外。圖為桃園機場大廳空蕩景象，僅有工作人員維持清潔作業。記者陳嘉寧／攝影
鎖國政策持續到2月，下學期擬來台就讀的4489名大專校院新生恐被擋在國門外。圖為桃園機場大廳空蕩景象，僅有工作人員維持清潔作業。記者陳嘉寧／攝影

中央流行疫情指揮中心去年宣布，元旦起外籍人士暫緩入境，並以一個月為觀察期。教育部配合宣布，元旦起暫緩受理境外學位生入境申請方案，含所有學生及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。正逢月底，指揮官陳時中今天宣布鎖國持續，大學主管表示「下學期境外新生進不來了」，將啟動安心就學方案來應變。

各大學將於今年2月中開學，教育部統計，下學期預計入境新生人數約4489人，包括一般大學76校2404人，技專校院41校2085人。如今鎖國政策持續，境外生擔心無法來台讀書了，大學主管也表示沒收到教育部公文，恐怕沒有境外生的專案入境方案。

各大學提出應變措施，台灣師範大學國際長劉祥麟表示，鎖國政策延續，校內春季班境外學位生仍無法入境，受影響人數包括校本部約42人，僑生先修部約150名學生，校方準備啟動安心就學方案。

按教育部日前公告，安心就學方案要求各校提供報名入學考試、報到、保留入學資格的彈性；學生選課不一定要多，不受該校最低學分數限制；上課請假、休學等申請都可透過線上進行。另也要求各校啟動關懷輔導措施，了解學生身心狀況、建立回報機制，但也要維護學生隱私。

正值寒假且疫情多變，成功大學曾公開發信，呼籲境外生寒假不要回家。信中說明國際疫情升溫，台灣入境管制可能更趨嚴格，在台境外生盡量避免在寒假出境。

教育部 寒假 疫情

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