暨大附中攜手中台科大 結合9廠商打通升學就業鏈

古人是怎麼談戀愛的？古人也會有遇到渣男、婆媳問題、遠距離戀愛等像是八點檔般的感情糾紛？以作者宋怡慧的筆下，《談情說愛，古人超有哏》用另一種特別的視角觀察，古代的知名文學家、大才子們彷彿化為活生生的現代人，有七情六慾、有感情生活，不再那麼遙不可及，也窺探到一些除了文學成就以外，他們私底下..

2021-01-26 08:56