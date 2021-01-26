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暨大附中攜手中台科大 結合9廠商打通升學就業鏈

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供
國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供

國內醫事人力缺乏，國立暨大附中串連中台科大接軌升學，今年更擴大結合就業市場，與南投仁和、草屯及瑞保3家長照中心、埔基醫院，彰化永祥、台中漢陞、采威、兆迪聯智科技4家資訊公司及德昌營建共9家廠商共同簽署合作備忘錄。

暨大附中指出，為協助學生及早了解職能志向，並暢通升學，近年與中台科技大學密集合作，提供辦理暨大附中寒暑假醫療營、護理專業實作體驗，並協助附中學生建立相關醫療類學習歷程檔案，同時提高該校學生選讀大學醫療類科系意願。

中台科大更串連校內護理系、人工智慧系、環境安全系及資訊管理系等4系所教學資源，去年與暨大附中合作培育醫療放射系人才，為建立長期附中學生升學與就業合作，兩校今年再結合9家醫事相關廠商，14個單位共同簽署合作備忘錄。

中台科大表示，護理學系將銜接埔里基督教醫院、仁和長照中心、草屯長照中心、瑞保長照中心，資管系銜接彰化永祥資訊、台中漢陞數位資工，AI系銜接采威資訊、兆迪聯智科技，環安系則銜接德昌營建集團等就業需求，讓學生畢業即就業。

中台科大校長陳錦杏說，該校以醫護起家，透過課程、實作體驗及營隊讓附中學生知道未來醫療發展方向，且透過多元升學管道無縫接軌至該校選讀專業科系，更落實產學合作，讓學生完成高中大學學業，就無縫接軌獲得專業領域就業機會。

暨大附中校長張正彥則說，國內外對於醫療、AI人工智慧與環境安全等醫事或相關專業領域人才需求量大，透過與中台科大的校際合作讓對有興趣的附中生及早了解立定志向，累積學習歷程檔案，且有助於升學及就業，讓自身未來更有保障

國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供
國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供
國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供
國立暨大附中與中台科大接軌升學，更擴大結合就業市場，與9家廠商共同簽署合作備忘錄。圖／暨大附中提供

台科大 升學

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