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北市公托再加一 今起開放線上報名
【110學測】
北市於文山區溪口國小內增設1處公共托嬰設施，北市社會局表示，可收托設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒12位，且父母雙方設籍於台北市滿6個月，今上午9時起開放線上報名登記，每童每月收費1萬4500元。
北市社會局表示，溪口社區公共托育家園委託中華民國蒙特梭利教師協會經營管理，蒙特梭利教育精神為其理念，尊重孩子個別及適齡適性發展需求，為2歲以下嬰幼兒營造溫馨舒適的生活空間。
北市社會局表示，包含本次新設的溪口社區公共托育家園，台北市共開辦76處公共托嬰設施，其中22家公辦民營托嬰中心（大公托）及54處社區公共托育家園（小家園），共可收托1558位2歲以下嬰幼兒。
北市社會局提醒，溪口社區公共托育家園於1月26日上午9時至2月1日下午5時，開放線上報名登記，登記首日1月26日下午7時，將在溪口社區公共托育家園辦理招生說明會。2月2日下午3時辦理線上抽籤、下午5時於台北市政府社會局網站公告抽籤結果，2月17日起分梯次收托。
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