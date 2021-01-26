教育實習發不發津貼？教育部2原因再研議

有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望政府研擬發放學生教育實習補助津貼，一個月內就獲5000人附議，教育部原訂1月24日前公開回應，但考量學生權益及整體教育實習品質，回應期限將再展延2個月，預計今年3月24日前才會有正式說明。

台灣師範大學等校學生會去年底曾赴教育部門口陳情，他們認為實習期間仍有勞動產出，無薪生活徒增經濟壓力，呼籲教育部重新檢討實習制度，教育部當時承諾將邀相關團體研商，但若要發放教育實習津貼，要修法才能達成。

針對教育實習發津貼，教育部師資培育及藝術教育司專門委員劉家楨今天受訪時表示，目前尚未有定論，比如除了師資生，另外還有醫學院、護理師實習要不要發津貼？「若要一併發放，就不是（提案人）評估的金額」，仍要再與高教司、技職司、國教署等各單位研商，適法性、衡平性也要再進一步討論。

通過教師資格檢定的「準教師」，還需再經過半年實習，才能正式取得教師資格，但教師實習究竟算是在當學生還是老師？一名正在北部某實驗國小實習的師培生表示，學校著重實務操作，老師上課，就跟著一起上課、帶班、試教，偶爾也要協助連繫家長，學校若舉行外校增能研習，也要到場支援行政。

一名已完成教育實習的「準教師」則說，平常要做海報、整理檔案、午休或下午協助競賽、協助帶轉學生新生訓練，還要擔任外師翻譯、跟導師班、試教等，工作內容百百種，實習期間不僅沒津貼，還要付學分費，且實習教師必須通過教檢才能實習，認為不給津貼不合理。

事實上，早期教育實習為期一年，每月還有實習津貼8000元，且是「實習教師」定位。但2002年「師資培育法」修法，將教育實習納為職前教育課程之一，不僅取消實習津貼，更將實習教師定位為「在學學生」，半年實習期間無薪可領，還需繳交四學分學分費。

提案者認為，若能給予實習學生津貼，可使實習學生減緩經濟壓力，上班時專注於教育實習，下班後也有餘裕能準備隔日教材；透過津貼，也有助於減少師培中的經濟條件限制，促進階級流動，不用在辦公時間外另尋打工。