快訊

飛鼠衛星、玉山衛星與台灣失聯 太空中心推測2原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長繳的營養午餐費去哪了？教部：食材至少占7成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

家長繳的營養午餐錢用在哪？全國家長會長聯盟今天上午舉行記者會，表示雙北以外的縣市營養午餐食材成本低，並指家長繳的費用用於食材檢驗費等，呼籲公開經費使用資訊，並將家長繳費的75％用在食材。

全國家長會長聯盟攤開各縣市營養午餐費用，以嘉義縣為例，每月家長繳700元，換算下來每餐要有32元，但當地許多校將三成以上經費用於經營，且在招標時採最低標而非最利標、聯合採購在地農產，食材成本僅占65％到70％，相當於16、17元，也就是兩瓶養樂多的費用；三章一Ｑ的獎勵金雖提高為6元，加上去後食材成本仍偏低。

全國家長會長聯盟食品安全顧問孫文昌說，南部和北部縣市狀況不同，各縣市業者採購食材其實像便利超商，在哪買都是一致價格，在南部買沒有比較便宜。食材供應量、設備也有所不同，南部供應2000人就算多，雙北供應2萬人還算少；各地營養午餐租用的廠房、設備費用也不同。

全國家長會長聯盟會長潘品睿表示，呼籲各縣市將營養午餐費用75％以上用於食材。建議參考鄰國如日本，將家長繳費的100％用在食材來源，由政府補助相關人事費用，解決經費相互排擠現象。

教育部國教署表示，學生午餐費用屬代收代辦費，實際所需費用因各地食材、運輸與人力等相關成本而異，不過教育部規定，學校午餐食材占收費比率，至少要達七成以上。

營養午餐 教育部 嘉義

延伸閱讀

影／家長：營養午餐食材費僅2瓶養樂多 占所繳費用5成

教部數位學習深耕 苗3國小入選

學校盤點中國手機 教部：依規定不得用於公務

大學校長會議將討論學雜費 教部樂見提調整配套

相關新聞

爆炸巨響！明星學校國中生自製爆裂物 北市：已處分

台北市松山區某明星國中一名學生，傳出有學生利用乾燥劑將垃圾桶炸掉，爆炸聲還傳出巨大聲響，連在樓上都聽得見，此事遭爆料投訴...

桃疫情升溫課輔、營隊活動全停 家長：待在家中較心安

部桃醫護染疫擴大，至今累計15人確診，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上緊急宣布停止學校課輔活動、營隊、社團活動全部停止。地...

家長繳的營養午餐費去哪了？教部：食材至少占7成

家長繳的營養午餐錢用在哪？全國家長會長聯盟今天上午舉行記者會，表示雙北以外的縣市營養午餐食材成本低，並指家長繳的費用用於...

兩樣情！私校獨立研究所狂退場 公校逆勢增設

私立大學「獨立研究所」撐不下去，紛紛停招，但公立大學近三年反其道而行，增設不少獨立研究所。公立大學主管表示，比起成立招收...

獨立研究所太燒錢 世新校務會議拍板停招社發所

世新大學今天在校務會議上決議停招社會發展所，校長吳永乾表示，將提請教育部核准，最快111學年將社發所與社會心理系整合成一...

影／教育部次長劉孟奇考察莿桐國小 為2030雙語國家鋪路

教育部次長劉孟奇今（25）日在上銀集團（2049）總裁卓永財陪同下，前往雲林莿桐國小實地了解由上銀科技教育基金會與虎尾科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。