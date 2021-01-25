家長繳的營養午餐費去哪了？教部：食材至少占7成

家長繳的營養午餐錢用在哪？全國家長會長聯盟今天上午舉行記者會，表示雙北以外的縣市營養午餐食材成本低，並指家長繳的費用用於食材檢驗費等，呼籲公開經費使用資訊，並將家長繳費的75％用在食材。

全國家長會長聯盟攤開各縣市營養午餐費用，以嘉義縣為例，每月家長繳700元，換算下來每餐要有32元，但當地許多校將三成以上經費用於經營，且在招標時採最低標而非最利標、聯合採購在地農產，食材成本僅占65％到70％，相當於16、17元，也就是兩瓶養樂多的費用；三章一Ｑ的獎勵金雖提高為6元，加上去後食材成本仍偏低。

全國家長會長聯盟食品安全顧問孫文昌說，南部和北部縣市狀況不同，各縣市業者採購食材其實像便利超商，在哪買都是一致價格，在南部買沒有比較便宜。食材供應量、設備也有所不同，南部供應2000人就算多，雙北供應2萬人還算少；各地營養午餐租用的廠房、設備費用也不同。

全國家長會長聯盟會長潘品睿表示，呼籲各縣市將營養午餐費用75％以上用於食材。建議參考鄰國如日本，將家長繳費的100％用在食材來源，由政府補助相關人事費用，解決經費相互排擠現象。

教育部國教署表示，學生午餐費用屬代收代辦費，實際所需費用因各地食材、運輸與人力等相關成本而異，不過教育部規定，學校午餐食材占收費比率，至少要達七成以上。