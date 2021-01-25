兩樣情！私校獨立研究所狂退場 公校逆勢增設

私立大學「獨立研究所」撐不下去，紛紛停招，但公立大學近三年反其道而行，增設不少獨立研究所。公立大學主管表示，比起成立招收高中生的學士班，獨立研究所規模小、向教育部申請增設的通過率也高，有助校方盡快掌握前瞻與新興領域的研究，在學術界提升論文發表量與能見度。

近三年不少公立大學申請增設獨立研究所獲准，比如清華大學成立分析與環境科學研究所、資訊安全研究所，台北藝術大學增設文學跨域創作研究所，中山大學成立海洋生態與保育研究所。

清華大學教務長焦傳金表示，公立學校都希望掌握當前的重要研究領域，或拓展新興研究領域。研究所招收人數比學士班少，申請通過的機會較高，多數新增系所都從研究所開始營運，等到具有一定研究成果，且認為領域發展有潛力，才會向下增設學士班。

台北藝術大學校長陳愷璜說，北藝大是以創作和展演為特色的國立大學，校方思考增設研究所，首要考量是當前社會需要哪些領域？比如校方近年成立文學跨域創作研究所，是考量文學與藝術足以結合成新興領域。國內既有的中文系、台灣文學系多以學術研究為主，北藝大希望能結合自身特色，開創新領域。

陳愷璜表示，跨領域學制更適合已經主修一項專業的大學畢業生來讀，故設立研究所而非學士班。為設立此系，新聘不少教師，希望囊括台灣文學、港澳文學、馬華文學等領域。