獨立研究所太燒錢 世新校務會議拍板停招社發所

世新大學今天在校務會議上決議停招社會發展所，校長吳永乾表示，將提請教育部核准，最快111學年將社發所與社會心理系整合成一系。社發所是校內三個獨立研究所之一，不過學生平均讀4.95年才畢業，辦學績效不佳，且該所每年收10人，報到率只有五成，卻要按教育部規定聘足額專任師資，教師比一屆學生還多，「每個大學校長都想憑理想辦學，但現實財務支應不了，只好做出取捨」。

吳永乾表示，教育部對獨立研究所的規定較嚴，也衝擊社發所辦學。教育部規畫，獨立研究所每年收16人以上，就要有七名專任老師；每年收15人以下，要有五名專任老師，等於每三個學生就要配一名老師。聘來的老師只在獨立研究所教課，沒有其他大學部學生可教，一大困難是教師達不到基本鐘點數，第二是被校方認為辦學成本過高。

在世新決議社發所之前，110學年國內有91個大學系所申請停招，數量是前一年的1.5倍，就有不少獨立研究所登上教育部停招名單，包括淡江大學數位商務與經濟碩士學位學程、文化大學電子商務碩士學位學程與航空管理碩士學位學程、逢甲大學歷史與文物研究所等。

「私校只辦碩博班，多半賠錢。」文化大學教務長方元沂表示，教育部控管各校招生名額，一校若連續三年未達七成，必須減招。為此，文大校方將招生率列為評估系所招生的重要指標，一系所若連續三年收不到五名學生，就建議朝停招方向規畫。但也有例外，比如校內目前唯一的獨立研究所「科技藝術所」提出將開設有關藝術治療的課程，屬近年熱門領域，校方決議再讓該所試行幾年。

方元沂也說，獨立研究所招生比學、碩合一的系所更難，特殊領域尤其難找到報考學生。許多私校都考慮將獨立研究所與學士班整合，文大也推動由學士班一路讀到碩士班的「五年一貫」學制，吸引學生升讀研究所。

不過教育部不打算調整獨立研究所的聘師標準，教育部高教司表示，規範獨立研究所應達一定專任教師人數，是為讓學生有足夠多元的學習資源，保障他們的受教權。