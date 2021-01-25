桃疫情升溫課輔、營隊活動全停 家長：待在家中較心安

部桃醫護染疫擴大，至今累計15人確診，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上緊急宣布停止學校課輔活動、營隊、社團活動全部停止。地方學校、家長皆贊同此舉，認為現在是非常時期，應以防疫優先。

教育局長林明裕今早在防疫會議中表示，除了課輔、營隊、志工活動全部停止外，校園場地也暫停開放，此外大園國際高中、武陵高中的英語營也一律取消延期。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，支持市府的作法，現在疫情嚴峻，屬於非常時期，身為家長絕對能理解市府的想法，畢竟孩子到校園去上課難免會增加感染風險，待在家中還是比較心安。

呂朝福指出，雖然停止對疫情來說有益，不過也希望市府有配套措施，現在孩子人手一隻手機，可以考慮改為線上教學或是遠距教學，防疫很重要，但課業算是次要，但也還是相當重要，有配套措施才不會因疫情耽誤課業。

市民林先生得知訊息直呼，「支持！」他認為，孩子到學校會接觸很多同學及教師，且家長不在孩子身邊，無法時時刻刻提醒孩子要將口罩戴好，寒輔取消後會盡量待在家裡，畢竟確診者足跡都在桃園，還是待在家中比較安全。

大成國中校長蘇佐璽說，疫情爆發後確診個案足跡大都遍布桃園區，擔心學生及其家長可能到過這些地方，若市府沒有公布，其實學校也打算自動停止寒假課輔，得知市府宣布全面停止後，無論是家長或是學校教師都很支持。

蘇佐璽直呼，「真的鬆口氣」，教師們不用在緊盯孩子們有沒有戴緊口罩，可以回家區隔開，另外，寒假課輔多為教師把課程加深、加廣的額外教學，停止並不會影響到原有的課程進度，請家長放心。

市府教育局回應，去年也因應疫情有將寒輔停止，目前沒有打算要採取線上教學或遠距教學，因為課輔課程和進度不一樣，並不會影響到學生的學習進度。