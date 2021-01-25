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影／家長：營養午餐食材費僅2瓶養樂多 占所繳費用5成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國家長會長聯盟表示，部分縣市每天每人午餐費用僅兩瓶養樂多價格，呼籲家長繳費的75％都要用於食材。記者潘乃欣／攝影
全國家長會長聯盟表示，部分縣市每天每人午餐費用僅兩瓶養樂多價格，呼籲家長繳費的75％都要用於食材。記者潘乃欣／攝影

家長繳的營養午餐錢用在哪？全國家長會長聯盟今天上午舉行記者會，表示雙北以外的縣市營養午餐食材成本低，並指家長繳的費用用於食材檢驗費等，呼籲公開經費使用資訊，並將家長繳費的75％用在食材。他們也說，各地營養午餐準備與供應情形不同，目前22縣市有22種辦法，呼籲政府盡速推動營養午餐專法來把關。

全國家長會長聯盟攤開各縣市營養午餐費用，以嘉義縣為例，每月家長繳700元，換算下來每餐要有32元，但當地許多校將三成以上經費用於經營，且在招標時採最低標而非最利標、聯合採購在地農產，食材成本僅占65％到70％，相當於16、17元，也就是兩瓶養樂多的費用；三章一Ｑ的獎勵金雖提高為6元，加上去後食材成本仍偏低。

全國家長會長聯盟食品安全顧問孫文昌說，南部和北部縣市狀況不同，各縣市業者採購食材其實像便利超商，在哪買都是一致價格，在南部買沒有比較便宜。食材供應量、設備也有所不同，南部供應2000人就算多，雙北供應2萬人還算少；各地營養午餐租用的廠房、設備費用也不同。

全國家長會長聯盟會長潘品睿表示，呼籲各縣市將營養午餐費用75％以上用於食材。建議參考鄰國如日本，將家長繳費的100％用在食材來源，由政府補助相關人事費用，解決經費相互排擠現象。

潘品睿也說，國內沒有營養午餐專法，但各縣市22縣市擁有高達22種辦法，不過營養午餐食物來源、產地、成分與樣貌多樣，還要有專業把關的食安人員和營養師，都需要統一的規範來提升品質。

教育部則表示，已經在規畫營養午餐專法。目前召開多次公聽會及座談會，蒐集各界意見，研擬「學生午餐及飲食教育條例」草案，將辦理學生午餐和食育相關事宜法制化，整合連結中央、地方主管機關及各目的事業主管機關，充分規畫及分工，提供學生健康營養安全衛生的午餐，培養學生健康的飲食知識及飲食文化，養成健康飲食生活習慣。

營養午餐 教育部

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