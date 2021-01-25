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桃園醫院擴大居檢對象 鄭文燦：停止學校寒輔

中央社 / 桃園25日電
為因應部桃群聚感染擴大，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議。聯合報系記者陳夢茹／攝影
為因應部桃群聚感染擴大，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議。聯合報系記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚擴大，桃園市長鄭文燦今天宣布，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止，讓學生在家中及線上學習。

鄭文燦出席桃園市政府防疫專案會議表示，因應桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心採取高強度防疫對策，中央地方須同心防疫才有可能讓風險降低，市府團隊要整體投入，在這段非常時間，每天都要舉行防疫會議。

他說，指揮中心針對6日至19日部桃感染事件，包括出院病患以及同住者、陪病以及同住者，進行擴大居家隔離、擴大採檢範圍，以及擴大自主健康管理，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後再安排採檢。

鄭文燦指出，由於指揮中心預估人數超過5000人，市府將協助發送居家隔離通知書、居家檢疫關懷包，關懷服務中心也會擴大量能，民眾的就醫需求也要能得到滿足，衛生局若人力不足，請民政局、社會局支援，衛生局可依人力使用需求提出要求。

鄭文燦表示，針對宣布的檢疫民眾緊急醫療線上諮詢平台，除線上諮詢及視訊醫療外，若有就醫需求須由衛生局轉介，因此要請消防局跟交通局協助，若疑似症狀風險較高，要用救護車，若一般就醫則用防疫車隊，線上醫療平台跟擴大隔離方案兩大方案各局處都要支援。

鄭文燦說，為防範社區感染風險讓市民安心，桃園市也採取一系列管制措施減少群聚風險，為了維持社交距離，2月底前大型集會或局處活動一律停止或延期。

鄭文燦指出，為減少群聚風險，同時讓家長、老師放心，今天起課輔、志工服務、社團、營隊還有學校空間外借停止，由於今天是寒輔第一天，請學校宣導，讓學生可以在家中及線上學習。

鄭文燦指示，環保局針對商圈、車站等公眾出入空間執行分區消毒計畫，進行公共區域大範圍消毒，降低環境污染的可能性。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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