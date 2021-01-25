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樹人醫專寒假前進瑪家原鄉部落 助親子建立學習型家庭
【110學測】
樹人醫護管理專科學校幼兒保育科師生趁著寒假，投入教育部原住民家庭教育方案計畫，結合屏東縣瑪家鄉學校、社區、部落與教會等資源，為原鄉親子舉辦6天的營隊。瑪家鄉三和村長老說，這幾天部落都可以聽到學生和孩子們唱歌和遊戲的聲音，好熱鬧，今年寒假大家都特別開心！
樹人醫專幼保科學生由慈愛出發，關懷偏遠山區原住民孩子與家庭，以部落的日常出發，設計各項創意性活動。其中「部落食農特色美食」活動，親子一起將豬肉包入小米麵糰，再揉成圓形，製作看似簡單卻珍貴的部落傳統美食「阿拜」。部落長輩分享，從前部落要吃到豬肉並不容易，因此會將「阿拜」裡所包的豬肉視為福氣和喜悅，也代表著祝福。
「部落走跳」活動則是帶著孩子們採集當地植物，探索部落元素，融入藝術DIY。親子們一起完成陶壺創作，呈現代表榮耀的羽毛、象徵神聖的琉璃珠。
師生結合當地資源提供原住民家庭成員多元學習，提升原住民族家庭親子互動機會、增進親子關係，帶著家長和孩子一起學習建立「學習型家庭」。一位媽媽說，第一次和孩子一起學習、遊戲，很珍惜這種機會。
樹人醫專校長郭啟東表示，幼保科學生發揮教保專長，透過與家庭親子互動展現正向積極的教保特質，未來將延續原住民家庭教育的服務與推廣，成為部落學校與家庭的傳愛小天使，也連結樹人與部落的愛。
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