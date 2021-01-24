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畫定道德標準線 台東教育處宣布2校長解職回任教師

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣卑南鄉溫泉國小校長吳正成因婚外情被解職，他認為公務不宜以私德為評判標準。圖／讀者提供
台東縣卑南鄉溫泉國小校長吳正成因婚外情被解職，他認為公務不宜以私德為評判標準。圖／讀者提供

台東縣教育處昨晚宣布卑南鄉溫泉國小校長吳正成及長濱國小校長嚴政雍內部調查後，經遴選委員會決議不適任，今年2月1日起解除校長職務，回任教師。吳、嚴2人今天都喊冤，並聘請律師捍衛權益，批教育處先射箭再畫靶，將先循行政管道申訴救濟，必要時不排除打行政官司。

教育處表示，日前接獲民代及吳正成妻子提供事證，指控吳有婚外情，教育處檢視證據並詢問關係人調查，認定確有道德瑕疵，提請校長遴選委員會審議，經遴選委員會11比1決議解職，回任教師。處長林政宏說，他希望為日後縣內教育人員畫出道德的標準界限。

嚴政雍則因教育處接獲數人具名檢舉領導統御有問題，在學校扮演雙面人破壞和諧，且有不當使用公款情況，教育處認定影響校譽及教育人員形象，經遴選委員會8比4審議，通過解職決議，也回任教師。政風單位將介入調查。

教育處表示，身為教育人員，校長不僅要遵守最低的法律規範，且應具有更高的道德標準，符合所承擔的社會期待，吳正成和嚴政雍可依行濟途徑申訴。但如果調查發現涉及更嚴重的違法案件，將依法辦理。

「這很明顯有針對性」4年前曾獲師鐸獎的吳正成說，如果以相同標準檢視，台東縣內有多少校長會人頭落地？不起訴處分書是個資保護文件，依法不能利用蒐集，教育處拿不能取得的資料審議，處置過程不妥。他強調私事未影響公務，不能高舉道德標準行罷凌之實。

嚴政雍說，「對教育處的作法，我意見很多。」所有指控在遴選委員會前都未告知，失去陳述機會，事後卻用來攻擊，他不以為然，未經討論即決議顯然程序違法；至於經費使用不當的指控，如查有不法再說，他甚至建議請檢調介入調查，因為他從不經手學校經費。

對吳正成、嚴政雍的事件，校長們看法兩極。有校長認為兩人無法約束自己行為，即使辦學再好也不適任校長，非常可惜；但也有人認為不宜以私德決定公務，否則日後恐會無限上綱，「很擔心這只是開始」。

被控領導統御失當，台東縣長濱國小校長嚴政雍不以為然，籲請檢調介入證明清白。圖／嚴正雍提供
被控領導統御失當，台東縣長濱國小校長嚴政雍不以為然，籲請檢調介入證明清白。圖／嚴正雍提供
台東縣卑南鄉溫泉國小校吳正成用心治理校務，推動國小英語教學有成，曾獲得教育部師鐸獎。本報資料照
台東縣卑南鄉溫泉國小校吳正成用心治理校務，推動國小英語教學有成，曾獲得教育部師鐸獎。本報資料照

台東 校長遴選 婚外情

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