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新住民語文成趨勢 6講師進駐新北國小校園

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市馬來語黃寶雲老師(後排中)認為，在語言課中，融入生活和體驗五感相當有助學習，也可從教學過程中感受到老師的愛心。圖／新北市教育局提供
新北市馬來語黃寶雲老師(後排中)認為，在語言課中，融入生活和體驗五感相當有助學習，也可從教學過程中感受到老師的愛心。圖／新北市教育局提供

教育部國教署主辦「全國新住民語文教學」支援人員培訓課程講師遴選日前公布通過名單，全國有13位新住民語文講師通過，將納入全國新住民語文母語講師資料庫，將可受邀至各縣市擔任培訓課程之講師。新北市輔導團推薦6位新住民語文講師通過，為全台通過人數最多。

出生於馬來西亞的馬來語老師黃寶雲通過科目最多，未來可協助擔任拼讀習寫、聽力口說、語法教學、文化理解等培訓講師。黃寶雲目前於新北市北新國小、永和國小、文聖國小等校教馬來語。

她除了馬來語、英語、印尼語，從小也從父母口中學說福建話，加上年輕時「哈港」、「哈台」，廣東話和台語也難不倒她，曾經擔任過通譯人員的黃寶雲表示「新北市是多元城市，能運用多語能力幫助別人，覺得很榮幸。」

黃寶雲在校園服務，擔任故事媽媽、火炬計畫母語傳承老師、新住民語文前導學校老師、國小至國中轉銜教育進班陪讀老師、多元文化講師等。她習慣運用「實際情境」教學，例如教學生說「對不起」，是請學生扮演「機車少年」和「路過老人」，表演快速騎車嚇到老人，少年看到立刻舉起右手放在額頭，說出「對不起」；若以「下課了」為主題，就真的於下課時間帶著學生去福利社，要他們用馬來語跟老闆說要買什麼，透過真實情境，讓孩子牢牢記住單字。

「體驗五感才有記憶，也感受到老師的愛心」，黃寶雲老師會把藤球帶給學生踢，買紅毛丹給他們品嘗，這都是馬來西亞的小朋友愛玩也愛吃的。

教育局張明文局長表示，這些遴選講師長期參與本市培訓課程，110年度起本市共備社群將新增進階專業精進社群，輔導更多新住民語文教學支援人員在教學上更上一層樓。

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