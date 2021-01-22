中市防疫優先 教育局強烈建議畢旅取消或延期

新冠肺炎疫情升溫，台中市教育局今天宣布，為避免群聚感染風險，強烈建議各級學校取消或延緩舉辦畢業旅行，至於寒假輔導、冬令營部分可照常進行，但需落實防疫措施。

因應疫情升溫，台中市長盧秀燕陸續召開防疫會議，建議全市大型活動取消或延後辦理；因應大學學測，台中市更設大學學測考場防疫應變中心，盧秀燕並親自前往視察，與10個考場校長開會，要求全面做好防疫。

考量學校寒假期間將陸續舉辦畢業旅行，為維護全體師生健康，降低至景點群聚或接觸不特定人士造成的風險，教育局指出，強烈建議各級學校取消或延緩舉辦畢業旅行。

至於寒假輔導、冬令營部分，教育局表示，可照常進行，但需落實室內、室外活動人數限制，以及實聯制及各項防疫措施，並視疫情滾動調整，以師生健康安全第一優先。