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公務機關禁用資通大陸貨 全教產籲政院免費提供合格品

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教育產業總工會（全教產）建議，行政院可全面提供學校教育人員公務用機，既可避免學校又誤購不合規定之資通訊產品，又可讓苦於預算不足之學校解除燃眉之急。圖／擷取自全教產往頁
全國教育產業總工會（全教產）建議，行政院可全面提供學校教育人員公務用機，既可避免學校又誤購不合規定之資通訊產品，又可讓苦於預算不足之學校解除燃眉之急。圖／擷取自全教產往頁

因應資安考量，行政院去年十二月中，發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品。全國教育產業總工會（全教產）建議，行政院可全面提供學校教育人員公務用機，既可避免學校又誤購不合規定之資通訊產品，又可讓苦於預算不足之學校解除燃眉之急。

全教產理事長林碩杰表示，若是由行政院直接提供的公務機，規範廠牌，應該就沒問題，建議行政院全面提供學校教育人員公務用機，可同時規範使用單位之規格、品牌，既可避免學校又誤購不合規定之資通訊產品，又可讓苦於預算不足之學校解除燃眉之急。

林碩杰說，若政府未提供公務用機，教育人員應可拒絕任何利用手機傳遞之業務、或任務，避免違反行政院相關規定。

據了解，行政院去年十二月中發函全國各級政府機關，為避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險，要求各公務機關在今年底前汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品（含硬體、軟體及服務），也要擴大盤點陸製資通訊產品，由填報機關「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，均須納入填報範圍。

不過該項盤點僅針對公務資通訊產品，針對個人通訊設備，函文中僅載明，個人資通訊設備不得處理公務事務，也不得與公務環境介接。卻有學校不分公私用，普查學校職員使用的手機廠牌，雖不要求馬上汰換，但填表單登記的行為，已引發基層教師不滿。

行政院 全國教育產業總工會 品牌

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