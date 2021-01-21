獨／政院盤點公務機關大陸貨！ 教師不滿被要求汰換陸廠手機

因應資安考量，行政院去年十二月中，發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點陸廠資通訊產品，只要是大陸廠牌都要填報。如今卻有國中教師投訴，在校務會議中遭校方調查個人使用的手機品牌，校方表示希望逐步汰換陸廠手機，引發教師反感，無奈才剛換新手機，卻被貼上「用大陸貨」的標籤，心裡很不是滋味。

據了解，行政院去年十二月中發函全國各級政府機關，為避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險，要求各公務機關在今年底前汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品（含硬體、軟體及服務），也要擴大盤點陸製資通訊產品，由填報機關「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，均須納入填報範圍。

不過該項盤點僅針對公務資通訊產品，針對個人通訊設備，函文中僅載明，個人資通訊設備不得處理公務事務，也不得與公務環境介接。卻有學校不分公私用，普查學校職員使用的手機廠牌，雖不要求馬上汰換，但填表單登記的行為，已引發教師不滿。

一名教育界人士表示，雖然行政院指示所有大陸廠牌的資通產品均須納入填報範圍，但不管是液晶螢幕、手機零件，縱使掛得是台灣廠牌，通常都還是台灣在大陸設廠的「子公司」，即便宣稱有台幹在對岸監管產品，會守護國安，「但誰偷放了什麼，又有誰知道？」，行政院大動作盤查，恐怕也只是宣示作用。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，政府、學校端在執行盤點過程中，應該要讓現場老師感受到「被尊重」，說法上也要給予同理心，而不是採剛性做法，溝通與執行細節要面面俱到。