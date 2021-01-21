快訊

獨／政院盤點公務機關陸廠資通產品 教師怨像被貼標籤

獨／林美秀羅東畫廊裡賣畫 吐暫不演戲原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／政院盤點公務機關大陸貨！ 教師不滿被要求汰換陸廠手機

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

因應資安考量，行政院去年十二月中，發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點陸廠資通訊產品，只要是大陸廠牌都要填報。如今卻有國中教師投訴，在校務會議中遭校方調查個人使用的手機品牌，校方表示希望逐步汰換陸廠手機，引發教師反感，無奈才剛換新手機，卻被貼上「用大陸貨」的標籤，心裡很不是滋味。

據了解，行政院去年十二月中發函全國各級政府機關，為避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險，要求各公務機關在今年底前汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品（含硬體、軟體及服務），也要擴大盤點陸製資通訊產品，由填報機關「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，均須納入填報範圍。

不過該項盤點僅針對公務資通訊產品，針對個人通訊設備，函文中僅載明，個人資通訊設備不得處理公務事務，也不得與公務環境介接。卻有學校不分公私用，普查學校職員使用的手機廠牌，雖不要求馬上汰換，但填表單登記的行為，已引發教師不滿。

一名教育界人士表示，雖然行政院指示所有大陸廠牌的資通產品均須納入填報範圍，但不管是液晶螢幕、手機零件，縱使掛得是台灣廠牌，通常都還是台灣在大陸設廠的「子公司」，即便宣稱有台幹在對岸監管產品，會守護國安，「但誰偷放了什麼，又有誰知道？」，行政院大動作盤查，恐怕也只是宣示作用。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，政府、學校端在執行盤點過程中，應該要讓現場老師感受到「被尊重」，說法上也要給予同理心，而不是採剛性做法，溝通與執行細節要面面俱到。

針對盤點執行面如何避免爭議？教育部未有正面說法，僅表示依國家資通安全會報，針對資通訊產品使用原則指示公務用資通訊產品不得使用大陸廠牌，已使用或採購的大陸廠牌資通訊產品列冊管理，不得與公務環境介接，且依限完成汰換。私人手機如使用大陸廠牌，則不得與公務環境介接。

因應資安考量，行政院去年十二月中發函全國各級公務機關，教育部再發函給各級學校，要求今年底前汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點陸製資通訊產品，只要是大陸廠牌都要填報。圖／民眾提供
因應資安考量，行政院去年十二月中發函全國各級公務機關，教育部再發函給各級學校，要求今年底前汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點陸製資通訊產品，只要是大陸廠牌都要填報。圖／民眾提供

行政院 教育部 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

蕭美琴參加美總統就職典禮 大陸國台辦：反對！

台對陸出口比例創10年新高 陸委會：因陸對台加強採購

嘉義、屏東科學園區將設立 政院：盼形成南部廊帶

政院宣布暫緩數位身分證 綠委：事緩則圓

相關新聞

獨／政院盤點公務機關大陸貨！ 教師不滿被要求汰換陸廠手機

因應資安考量，行政院去年十二月中，發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點...

調查：逾6成青少年 舉不出台灣本土藝術家名

金車文教基金會今天公布一項調查顯示，66.2%的青少年，無法舉出1、2名台灣本土藝術家的人名。影響美感生活體驗的最主要因...

青少年培養美感 家庭是主要來源

家庭是青少年培養美感的主要來源，其次是網路媒體和學校環境！金車文教基金會21日指出，50.1%青少年從家庭培養美感，其次是網路媒體49.2%和學校環境47.2%...

草莓、石虎、水資源 苗縣3校獲選數位學習深耕計畫學校

教育部徵選今年中小學數位學習深耕計畫實施學校，苗栗縣蕉埔、東興及蟠桃國小分別以石虎、草莓、Water TRAVEL等主題...

公教調薪缺教師代表 全教總與各工會赴行政院爭取

攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會會員代表大會，日前通過議案，對行政院發...

教師工會要求參與薪資審議 不排除行使爭議權

全國教師工會總聯合會（全教總）日前在會員代表大會通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。