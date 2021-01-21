青少年培養美感 家庭是主要來源

家庭是青少年培養美感的主要來源，其次是網路媒體和學校環境！金車文教基金會21日指出，50.1%青少年從家庭培養美感，其次是網路媒體49.2%和學校環境47.2%；另外，77.1%青少年覺得多辦理藝文活動，有助於提升大眾美感，但59.8%表示沒時間參與相關活動，35.8%認為費用太高和30.1%稱活動太遠，但其實美感從日常生活就可以體驗。

67%認為台灣有美感

根據金車文教基金會調查結果顯示，在全球化趨勢下，仍有高達50.1%青少年從家庭培養美感，其次才是網路媒體49.2%和學校環境47.2%；追求美感生活時，68.1%青少年認為最應該重視生活體驗，接著是培養內在氣質46.1%，和樹立個人風格36.1%；另外，67.4%青少年認為台灣整體環境具有美感。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，在眾多的五感體驗中，42.3%青少年最喜歡的美感生活方式是美食品嚐，39.6%最常接觸的美感體驗也同為美食品嚐，這表示新世代正逐漸打破美感體驗的高牆，在生活中也能感受美的事物。另外，有64.4%青少年自評美感超過80分以上。

破除藝術侷限的認知

但調查也發現，雖然國小至高中教科書都會介紹台灣藝術家，卻仍有高達66.2%青少年無法列出台灣文學或藝術家的姓名及專長；77.1%青少年覺得多辦理藝文活動，有助於提升大眾美感，但59.8%表示沒時間參與相關活動，費用太高35.8%和活動太遠30.1%也是影響參與美感活動意願的考量因素。

台灣服務學習學會秘書長蔡昕璋表示，根據過去研究發現，許多人認為，看不懂、聽不懂的精緻藝術才能稱為藝術，想接觸到藝術勢必得花費時間和昂貴的金錢，造成除非學校或考試要求，否則不主動參與的情況；但現在也出現愈來愈多參與式藝術、社會投入式藝術等模式出現，期待透過公民實踐和社會參與過程，破除「只有在特定場合才能接觸藝術」的觀念。

【更多精采內容，詳見 】