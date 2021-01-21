賴品妤 呱吉體驗《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》
【110學測】
「有點市x Fandora 角色旗艦店」今天在松山文創揭幕，開幕嘉賓立委賴品妤、台北市議員呱吉，體驗帶逛首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。
聯合數位文創旗下商店品牌「有點市」與Fandora攜手於松山文創園區打造全台第一間以台灣原創者為主體的複合式「角色旗艦店」，在這裡除了可以買到兼具可愛外貌、內在實用的各類原創角色商品外，還特別打造了「專屬快閃空間」，整年度不斷與原創作者們合作推出好拍、好玩又好買的快閃活動。
首發快閃活動「好想兔五週年快閃-好想邀你來作客」，以2016年誕生且常駐台灣LINE貼圖排行榜上圍圈的「好想兔」為主角；為了歡度五歲生日，本次以「宅在家」為主題，全面公開好想兔家中的五個房間讓粉絲一探究竟，各位不但能夠揭開好想兔各種不為人知的小秘密，還可以跟cosplay成各種面貌的好想兔拍下超多萌照。現場除了超過百項十週年限定周邊商品外，還有各種超讚的限定活動，絕對能給熱愛好想兔的粉絲帶來幸福的體驗！
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