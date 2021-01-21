賴品妤 呱吉體驗《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》

「有點市x Fandora 角色旗艦店」今天在松山文創揭幕，開幕嘉賓立委賴品妤、台北市議員呱吉，體驗帶逛首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。

聯合數位文創旗下商店品牌「有點市」與Fandora攜手於松山文創園區打造全台第一間以台灣原創者為主體的複合式「角色旗艦店」，在這裡除了可以買到兼具可愛外貌、內在實用的各類原創角色商品外，還特別打造了「專屬快閃空間」，整年度不斷與原創作者們合作推出好拍、好玩又好買的快閃活動。