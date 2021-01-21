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賴品妤 呱吉體驗《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影

「有點市x Fandora 角色旗艦店」今天在松山文創揭幕，開幕嘉賓立委賴品妤、台北市議員呱吉，體驗帶逛首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。

聯合數位文創旗下商店品牌「有點市」與Fandora攜手於松山文創園區打造全台第一間以台灣原創者為主體的複合式「角色旗艦店」，在這裡除了可以買到兼具可愛外貌、內在實用的各類原創角色商品外，還特別打造了「專屬快閃空間」，整年度不斷與原創作者們合作推出好拍、好玩又好買的快閃活動。

首發快閃活動「好想兔五週年快閃-好想邀你來作客」，以2016年誕生且常駐台灣LINE貼圖排行榜上圍圈的「好想兔」為主角；為了歡度五歲生日，本次以「宅在家」為主題，全面公開好想兔家中的五個房間讓粉絲一探究竟，各位不但能夠揭開好想兔各種不為人知的小秘密，還可以跟cosplay成各種面貌的好想兔拍下超多萌照。現場除了超過百項十週年限定周邊商品外，還有各種超讚的限定活動，絕對能給熱愛好想兔的粉絲帶來幸福的體驗！

「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》，限量公仔記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》，限量公仔記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，聯合數位文創董事長李彥甫（左二）、立委賴品妤（左三）、台北市議員呱吉（左四），與貴賓一同剪綵揭幕。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，聯合數位文創董事長李彥甫（左二）、立委賴品妤（左三）、台北市議員呱吉（左四），與貴賓一同剪綵揭幕。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕嘉賓立委賴品妤（左一）、台北市議員呱吉（左二）帶逛體驗。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕嘉賓立委賴品妤（左一）、台北市議員呱吉（左二）帶逛體驗。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》玩得開心。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》玩得開心。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕嘉賓立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）帶逛體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕嘉賓立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）帶逛體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕記者會，立委賴品妤（右）、台北市議員呱吉（左）體驗首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，聯合數位文創董事長李彥甫（左）、立委賴品妤（右）一同參觀首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》好想兔五大房間。。記者林俊良／攝影
「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕，聯合數位文創董事長李彥甫（左）、立委賴品妤（右）一同參觀首波快閃店《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》好想兔五大房間。。記者林俊良／攝影

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