草莓、石虎、水資源 苗縣3校獲選數位學習深耕計畫學校
【110學測】
教育部徵選今年中小學數位學習深耕計畫實施學校，苗栗縣蕉埔、東興及蟠桃國小分別以石虎、草莓、Water TRAVEL等主題獲得評審青睞而入選；苗栗縣教育處表示，數位學習深耕計畫強調跨領域教學，近年來在縣府積極推廣下，已看到偏鄉小校的發展能量及結合國際教育的視野方案，期待入選學校能持續推展專題式學習課程，未來發展出未來更豐富多采的教學方案。
教育處表示，縣內入選的3校分別是「國際組」蟠桃國小、「一般組」蕉埔國小及東興國小；其中蕉埔前年起就以「科技踏查石虎、守護美力蕉埔」為題，利用VR與AR新興科技融入教學，關心一級保育類動物石虎的生活環境，踏查火炎山附近棲息地，打造一個友善石虎的生態學習環境。
東興國小與蟠桃國小都是第一次申請計畫就在競爭激烈的全國評比中獲選，顯示學校教學實力堅強；東興以「東興數位莓(沒)，跨域培好苗(學生)」為題，探討草莓生長過程中遇到的問題，運用溫度監控系統及時保溫、保濕、給水及病蟲害，提升農產價值，並發展創意仿生機械設計草莓送餐車等資訊創作獲選。
蟠桃國小以「Water TRAVEL in the Earth」為題，透過「TRAVEL」字母發展出引發動機、反思建構、規畫行動、提出多元看法、評量檢核及素養提升等6大模式作為課程核心架構，探討明德水庫水資源的重要性。
東興國小校長陳亭儒說，學校僅17名學生，家長幾乎都是栽種草莓的農戶，校方特別以草莓為題，針對草莓生長可能遇到日照 、溼度、下雨後出大太陽等影響栽培的問題，讓學生懂得找各種方法來解決，事前也請專人幫孩子講解草莓栽培，未來校方會用物聯網、實境虛擬、3D列印等數位科技融入課程中。
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