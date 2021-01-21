公教調薪缺教師代表 全教總與各工會赴行政院爭取

攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會會員代表大會，日前通過議案，對行政院發起團體協商，南市教育產業工會今與全教總各地方工會代表到行政院前，爭取軍公教員工待遇審議委員會納教師代表。

台南教育產業工會表示，基本工資10年間，從1萬7280變為2萬4000，元增加了38.9%；民間平均薪資從民國100年的4萬5961元到108年的5萬3657元，增加了16.74%。但軍公教的薪水僅調漲過1次3%，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17%，以及重要民生物資指數的15.75%，顯見軍公教的調薪遠遠落後各種重要參考數據，使得軍公教變成實質減薪的狀況。

教產組織認為，軍公教員工待遇審議委員會欠缺基層公教代表是主要原因，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，落後各種調薪數據有一大段距離。