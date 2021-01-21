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公教調薪缺教師代表 全教總與各工會赴行政院爭取

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
教師薪水沒漲，跟不上民間薪資調漲，全教總爭取軍公教員工待遇審議委員會應納入教師代表。圖／台南市教育產業工會提供
教師薪水沒漲，跟不上民間薪資調漲，全教總爭取軍公教員工待遇審議委員會應納入教師代表。圖／台南市教育產業工會提供

攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會會員代表大會，日前通過議案，對行政院發起團體協商，南市教育產業工會今與全教總各地方工會代表到行政院前，爭取軍公教員工待遇審議委員會納教師代表。

台南教育產業工會表示，基本工資10年間，從1萬7280變為2萬4000，元增加了38.9%；民間平均薪資從民國100年的4萬5961元到108年的5萬3657元，增加了16.74%。但軍公教的薪水僅調漲過1次3%，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17%，以及重要民生物資指數的15.75%，顯見軍公教的調薪遠遠落後各種重要參考數據，使得軍公教變成實質減薪的狀況。

教產組織認為，軍公教員工待遇審議委員會欠缺基層公教代表是主要原因，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，落後各種調薪數據有一大段距離。

全教總表示，作為最重要的教師工會，有義務遵循法定任務，為會員爭取薪資調整，因此在會員大會中通過對行政院發起團體協約的協商。全教總強調，蔡英文政府鼓勵受僱者組織工會，以利和雇主協商，爭取更好待遇。全教總說，基於「受僱者」組成的工會，要求「雇主」納入代表參與薪資審議，是很卑微的請求，後續能否順利進行，就看政府是認真看待「勞權」，還是只會要求他人、不懂得反躬自省，「說一套、做一套」?

教師薪水沒漲，跟不上民間薪資調漲，全教總爭取軍公教員工待遇審議委員會應納入教師代表。圖／台南市教育產業工會提供
教師薪水沒漲，跟不上民間薪資調漲，全教總爭取軍公教員工待遇審議委員會應納入教師代表。圖／台南市教育產業工會提供

軍公教 薪資 行政院

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