聽新聞
test
0:00 / 0:00
公教調薪缺教師代表 全教總與各工會赴行政院爭取
【110學測】
攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會會員代表大會，日前通過議案，對行政院發起團體協商，南市教育產業工會今與全教總各地方工會代表到行政院前，爭取軍公教員工待遇審議委員會納教師代表。
台南教育產業工會表示，基本工資10年間，從1萬7280變為2萬4000，元增加了38.9%；民間平均薪資從民國100年的4萬5961元到108年的5萬3657元，增加了16.74%。但軍公教的薪水僅調漲過1次3%，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17%，以及重要民生物資指數的15.75%，顯見軍公教的調薪遠遠落後各種重要參考數據，使得軍公教變成實質減薪的狀況。
教產組織認為，軍公教員工待遇審議委員會欠缺基層公教代表是主要原因，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，落後各種調薪數據有一大段距離。
全教總表示，作為最重要的教師工會，有義務遵循法定任務，為會員爭取薪資調整，因此在會員大會中通過對行政院發起團體協約的協商。全教總強調，蔡英文政府鼓勵受僱者組織工會，以利和雇主協商，爭取更好待遇。全教總說，基於「受僱者」組成的工會，要求「雇主」納入代表參與薪資審議，是很卑微的請求，後續能否順利進行，就看政府是認真看待「勞權」，還是只會要求他人、不懂得反躬自省，「說一套、做一套」?
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言