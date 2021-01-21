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國內考古界最大盛會十三行登場 即日起開始徵稿

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
考古界最盛大的會議「台灣考古學會年會暨學術研討會」，將於7月9日至10日在新北市立十三行博物館舉辦。圖／十三行博物館提供
考古界最盛大的會議「台灣考古學會年會暨學術研討會」，將於7月9日至10日在新北市立十三行博物館舉辦。圖／十三行博物館提供

考古界最盛大的會議「台灣考古學會年會暨學術研討會」，將於7月9日至10日在新北市立十三行博物館舉辦。十三行博物館表示，即日起至2月28日止開放徵稿，歡迎各界考古好手踴躍提供稿件，在學生還有機會獲得1萬元獎金。

「台灣考古學會年會暨學術研討會」成立於2017年，十三行博物館為學會的7個團體會員之一，各會員之間交流互動熱絡，更積極串連國外考古相關單位，進行跨區域的展覽、推廣與研究合作，讓臺灣考古在國際的能見度不斷提升。

會議內容涵括考古發掘簡報、台灣考古研究、文化資產相關法律探析、考古推廣教育等不同面向，是從事考古領域工作人員進行交流、考古學子提出研究雛型獲得學者建議的絕佳場域，許多考古工作的豐碩成果皆於此會議首度發表。

為鼓勵學生投稿，本次研討會將於會場安排海報展示空間，並票選出前三名優良的學生會員贈予獎狀及獎金以示鼓勵，獎金依次為1萬元、6000元、4000元，投票方式將另行公布。

十三行博物館館長柏麗梅表示，八里地區為台灣重要的考古研究重鎮，擁有大坌坑、十三行兩處國定考古遺址，在這樣得天獨厚的環境下進行學術交流，一定可以激盪出更多火花，也是首次由地方級博物館辦理研討會，徵稿截止日為2月28日，不需費用；會議報名費1000元，於現場繳交，會員年費可抵會議費。

考古 十三行 博物館

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