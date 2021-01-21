教師工會要求參與薪資審議 不排除行使爭議權

全國教師工會總聯合會（全教總）日前在會員代表大會通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）代表，今上午正式向行政院遞送團體協約公文和草案，並表示若未再獲行政院正面回應，不排除發動爭議權。這項行動也是首度有教師工會團體向政府單位發動團體協商。

多名教師工會代表今聚集行政院前召開記者會，高喊「沒代表打假球、有代表真審議」。全教總理事長侯俊良表示，軍公教薪資調整毫無章法可言，行政院人事總處的「軍公教薪資審議委員會」，根本就是黑箱審議委員會，審議內容外界毫無所悉，也使軍公教薪資調整遠落後各項參考數據。

侯俊良指出，以民國100年至109年來看，人均GDP成長率是35.51%，民間平均薪資成長18.27%，重要民生物價指數成長16.08%，但軍公教只調薪過一次3%，初任教師薪資4萬3135元，但民間平均卻已來到5萬4358元，遠落後這些重要參考數據。

國內物價持續上揚，台北市教師會暨臺北市教師職業工會葉青芪表示，台北市物價指數高，生活相當有感，老師薪水真的難以存活。前幾天行政院長蘇貞昌一句「學生安心加外套、政府給你靠」，把老師妖魔化，如今要爭取教師代表進入薪資審議委員會，真的那麼困難嗎？

全教總祕書長張旭政表示，每年7月上旬召開軍公教薪資審議，教育部代表是政院下屬，無法代表第一線教師。近兩年全教總不斷向行政院人事總處開記者會、發公文疾呼要求納入教師代表參與薪資審議，均無正面回應，全教總進一步依據工會法、團體協約法發動團體協約，行使法律賦予工會的「勞動三權」（團結、爭議、協商）。

侯俊良表示，希望行政院能重視自己的「受僱者」，聽聽基層軍公教的心聲，若政府仍一再忽略，不排除將行使爭議權，發動更大規模的行動，爭取教師工作權利。