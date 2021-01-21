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教師工會要求參與薪資審議 不排除行使爭議權

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
多名教師工會代表今聚集行政院前召開記者會，高喊「沒代表打假球、有代表真審議」的口號。記者趙宥寧／攝影
多名教師工會代表今聚集行政院前召開記者會，高喊「沒代表打假球、有代表真審議」的口號。記者趙宥寧／攝影

全國教師工會總聯合會（全教總）日前在會員代表大會通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）代表，今上午正式向行政院遞送團體協約公文和草案，並表示若未再獲行政院正面回應，不排除發動爭議權。這項行動也是首度有教師工會團體向政府單位發動團體協商。

多名教師工會代表今聚集行政院前召開記者會，高喊「沒代表打假球、有代表真審議」。全教總理事長侯俊良表示，軍公教薪資調整毫無章法可言，行政院人事總處的「軍公教薪資審議委員會」，根本就是黑箱審議委員會，審議內容外界毫無所悉，也使軍公教薪資調整遠落後各項參考數據。

侯俊良指出，以民國100年至109年來看，人均GDP成長率是35.51%，民間平均薪資成長18.27%，重要民生物價指數成長16.08%，但軍公教只調薪過一次3%，初任教師薪資4萬3135元，但民間平均卻已來到5萬4358元，遠落後這些重要參考數據。

國內物價持續上揚，台北市教師會暨臺北市教師職業工會葉青芪表示，台北市物價指數高，生活相當有感，老師薪水真的難以存活。前幾天行政院長蘇貞昌一句「學生安心加外套、政府給你靠」，把老師妖魔化，如今要爭取教師代表進入薪資審議委員會，真的那麼困難嗎？

全教總祕書長張旭政表示，每年7月上旬召開軍公教薪資審議，教育部代表是政院下屬，無法代表第一線教師。近兩年全教總不斷向行政院人事總處開記者會、發公文疾呼要求納入教師代表參與薪資審議，均無正面回應，全教總進一步依據工會法、團體協約法發動團體協約，行使法律賦予工會的「勞動三權」（團結、爭議、協商）。

侯俊良表示，希望行政院能重視自己的「受僱者」，聽聽基層軍公教的心聲，若政府仍一再忽略，不排除將行使爭議權，發動更大規模的行動，爭取教師工作權利。

行政院綜合業務處人事行政科科長張英朗出面接受陳情，張英朗表示，會再將全教總訴求與相關長官報告，送交權責單位處理。

全教總理事長侯俊良表示，軍公教薪資審議委員會缺乏教師代表，使軍公教薪資調整遠落後各項參考數據。圖／全教總提供
全教總理事長侯俊良表示，軍公教薪資審議委員會缺乏教師代表，使軍公教薪資調整遠落後各項參考數據。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會日前在會員代表大會通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）代表。記者趙宥寧／攝影
全國教師工會總聯合會日前在會員代表大會通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）代表。記者趙宥寧／攝影
行政院綜合業務處人事行政科科長張英朗（右）出面接受陳情。記者趙宥寧／攝影
行政院綜合業務處人事行政科科長張英朗（右）出面接受陳情。記者趙宥寧／攝影

行政院 薪資 軍公教

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