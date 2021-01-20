屏北高中突襲搜學生宿舍惹議 教育部認定沒違規

多位國立屏北高中學生指出，學校教官、學務主任等人日前以「內務檢查」名義，趁著所有住宿學生在期末考時，進入男女生宿舍進行全面搜查，甚至連內衣褲都不放過，侵犯學生隱私權。對此，教育部表示，屏北高中並不是全面檢查宿舍，僅是抽查，抽查過程中也都有學生代表在場，安全檢查規定也有載明於學生手冊。

國教署表示，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，學校得依學生住宿管理規則進行學生宿舍之定期或不定期檢查，應有學校家長會代表或第三人陪同。經查，學校宿舍管理要點及教師輔導與管教學生辦法已依規定經住宿生管理委員會議及校務會議通過，安全檢查規定已明定並載明於學生手冊。

教國教署轉述校方還原事發經過，當日由生輔組長統一實施檢查重點說明，之後依性別分組，每組校方人員兩名及學生代表一至二名，由各組進行檢查，男女生宿舍各抽查5間寢室，非全面性檢查。

教育部表示，當天查獲違禁品由編組學生實施紀錄及拍照，計有香菸、打火機、卡式爐、瓦斯罐及電鍋等高耗電電器。