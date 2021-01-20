揮別老舊校園 板橋忠孝國中要蓋新校舍

新北市板橋忠孝國中今日舉行新建校舍上樑典禮，最快第一階段可於今年暑假完工，整體校舍整建則預計明年2月竣工。校方表示，這次新建工程希望能建構安全校園，讓學生提升學習品質。

有鑑於原老舊校舍牆面龜裂、鋼筋鏽蝕、混凝土脫落狀況嚴重，加上氯離子含量過高，基於安全考量，忠孝國中自2018年8月起陸續進行校舍整建，也規劃2層、超過480個車位的地下停車場，提供附近居民使用。

這次新建工程分兩階段，前期會先拆除一半校舍，讓另一半作為學生學習空間，新校舍預定暑假就能完工；後期會再拆除另一半老舊校舍，新建學生運動場與校園景觀，預計明年2月能完成，讓學生有更優質校園環境與休閒場域。

在校長洪慶源帶領下，全校師生在剛樑上旋上螺栓象徵薪火相傳、工程穩定永固。校方表示，未來將迎接全新學園，在奠定安全、穩固的基礎下，提升同學學習品質，也滿足社區民眾停車、休憩場所。