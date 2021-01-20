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屏東部分中小學休業式採視訊 寒輔進校實名制

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供

今天是全國中小學休業式，屏東縣府教育處指出，各校基於防疫考量、風險評估後，規畫防疫措施，有的學校在戶外舉辦，有的改採線上視訊。屏東市中正國中指出，學期開學典禮採用視訊，休業式原本在大禮堂集會，也改在教室視訊，並做宣導戴口罩、勤洗手。

屏東縣府教育處指出，有些學校本來規畫在通風換氣良好的室外活動空間舉辦，明正國中在走廊、仁愛國小在半戶外球場；中正國中則改採視訊。各校都有訂定完整防疫應變計畫，落實防疫準備與措施。

中正國中指出，休業式改採視訊，校長、主任在會議室，透過視訊轉播，將畫面播送到全校教室，教室都有配置攝影鏡頭，還有子母畫面切換，先前都有演練過，因此今臨時將休業式改採線上，都有做好萬全準備。且這學期因應疫情關係，視訊頻繁，有些演講等也都改用視訊方式進行。

明正國中指出，學校休業式向來在走廊舉行，下周開始寒假輔導、營隊活動，會要求進出校門量體溫、戴口罩與實名制登記。

唐榮國小指出，學校休業式通常在戶外大樹下，休業式提醒學生寒假期間，注意自我安全、保護，外出戴口罩、勤洗手等。

屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手，校長在會議室透過鏡頭提醒學生注意事項。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手，校長在會議室透過鏡頭提醒學生注意事項。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供
屏東市中正國中今下午舉行休業式，原本在大禮堂集會，改在教室採視訊，並強化防疫宣導觀念，提醒學生外出戴口罩、勤洗手。圖／屏東市中正國中提供

屏東縣 口罩 寒假

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