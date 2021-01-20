師大附中外出吃飯「闖關」失敗 學生會擬推試辦

師大附中學生會提案學生午餐時間可以外出吃飯，今在校務會議提案遭否決，校務會議成員為高中部教職員工103人、學生代表4人、家長代表6人，共113人參與，最後投票結果同意4票、否決90票，因此學生會所提出《學生外出證使用管理要點草案》遭教務會議否決。

北市高中生午餐時間外出用餐早有先例，2009年建國中學就開放中午午休時間，同學可以換外出證到校外吃午餐，學生可於12時05分至12時30分外出，12時55分返回。自109學年度起，國教署亦發函學校，有關「校園開放訂外食之各面向建議」，分別針對自主管理、食安、交通管制、垃圾環保四面向，提出具體建議，例如，學生建立良好溝通管道、公告優良廠商名單、學校加強宣導自行攜帶餐具等等。

師大附中學生會會長簡同學表示，這次沒辦法一步到位，我們想慢慢累積師生信任，下一步先執行「試辦」，因為「試辦」不需教務會議通過，只需要跟老師溝通就可辦理，目前初步規劃，於試辦期間每日開放100位同學外出，會由老師推薦的方式，以出缺勤記錄良好的同學優先外出，避免校方擔心學生外出後不歸。

另外，簡同學表示，學生外出吃飯是學生權益的一部分，此次學生外出吃飯不算是民主議題，不適合採用投票表決的方式，可能應由教育部由上而下頒布範本。

此次師大附中學生會提案中提到，希望12時至12時30分進出校園，並於12時50分至12時55分返回。師大附中祕書柯冠銘表示，對於進出管理，學生有提到成立糾察隊，有的老師提出疑問，例如，高二同學如何登記高三同學，或是有學師刻意報假名，甚至許多學生不在乎被記過等等。

柯冠銘表示，先前老師與學生會做過許多討論，最後想說讓學生會在教務會議提案，此次老師也很肯定學生會所準備的提案，雖然因為立場不同，最後要訴諸投票。

現任台北市副市長蔡炳坤，為2009年開放建中學生外出吃飯的校長，蔡炳坤說，高中生已經能夠獨立自主，給學生自由才能建立自主的過程，我任內是給大家比較大的自由，至於，聽聞師大附中學生會在爭取外出用餐權益，蔡炳坤說，學生進出管理要有一定的運作，才可以確保學生安全，我的看法是就讓學生去吧！

至於，建中教務處也分享學生外出用餐經驗，學校有設定外出換證，校內老師也都會落實點名，實施至今沒有發生學生外出就流連忘返的問題，好處是學生可以在午休時間，到外散步換一個環境再回來。