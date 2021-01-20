快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師大附中外出吃飯「闖關」失敗 學生會擬推試辦

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
師大附中學生會提案學生午餐時間可以外出吃飯，今在校務會議提案遭否決。圖／聯合報系資料照
師大附中學生會提案學生午餐時間可以外出吃飯，今在校務會議提案遭否決。圖／聯合報系資料照

師大附中學生會提案學生午餐時間可以外出吃飯，今在校務會議提案遭否決，校務會議成員為高中部教職員工103人、學生代表4人、家長代表6人，共113人參與，最後投票結果同意4票、否決90票，因此學生會所提出《學生外出證使用管理要點草案》遭教務會議否決。

北市高中生午餐時間外出用餐早有先例，2009年建國中學就開放中午午休時間，同學可以換外出證到校外吃午餐，學生可於12時05分至12時30分外出，12時55分返回。自109學年度起，國教署亦發函學校，有關「校園開放訂外食之各面向建議」，分別針對自主管理、食安、交通管制、垃圾環保四面向，提出具體建議，例如，學生建立良好溝通管道、公告優良廠商名單、學校加強宣導自行攜帶餐具等等。

師大附中學生會會長簡同學表示，這次沒辦法一步到位，我們想慢慢累積師生信任，下一步先執行「試辦」，因為「試辦」不需教務會議通過，只需要跟老師溝通就可辦理，目前初步規劃，於試辦期間每日開放100位同學外出，會由老師推薦的方式，以出缺勤記錄良好的同學優先外出，避免校方擔心學生外出後不歸。

另外，簡同學表示，學生外出吃飯是學生權益的一部分，此次學生外出吃飯不算是民主議題，不適合採用投票表決的方式，可能應由教育部由上而下頒布範本。

此次師大附中學生會提案中提到，希望12時至12時30分進出校園，並於12時50分至12時55分返回。師大附中祕書柯冠銘表示，對於進出管理，學生有提到成立糾察隊，有的老師提出疑問，例如，高二同學如何登記高三同學，或是有學師刻意報假名，甚至許多學生不在乎被記過等等。

柯冠銘表示，先前老師與學生會做過許多討論，最後想說讓學生會在教務會議提案，此次老師也很肯定學生會所準備的提案，雖然因為立場不同，最後要訴諸投票。

現任台北市副市長蔡炳坤，為2009年開放建中學生外出吃飯的校長，蔡炳坤說，高中生已經能夠獨立自主，給學生自由才能建立自主的過程，我任內是給大家比較大的自由，至於，聽聞師大附中學生會在爭取外出用餐權益，蔡炳坤說，學生進出管理要有一定的運作，才可以確保學生安全，我的看法是就讓學生去吧！

至於，建中教務處也分享學生外出用餐經驗，學校有設定外出換證，校內老師也都會落實點名，實施至今沒有發生學生外出就流連忘返的問題，好處是學生可以在午休時間，到外散步換一個環境再回來。

師大附中 投票 建中

延伸閱讀

台北燈節停不停？ 柯文哲：複製跨年決策模式

台灣燈會取消…台北燈會是否停辦？北市府明早10點宣布

寒流害的 大台北自來水變黃

自來水質異常範圍涵蓋雙北 侯友宜要求北水處詳細檢測

相關新聞

全國大學校長會議暫緩舉行 各校「錢事」恐因疫卡關

全國大學校長會議去年因疫情停辦一年，今年原定下周28、29日在雲林科技大學舉行，但近日國內新冠肺炎疫情升溫，主辦單位今天...

真理台文館爭議 潘文忠閉門協商

真理大學日前不讓退休教授張良澤進入其創立的「台灣文學資料館」，引發各方關注。教育部長潘文忠昨天參訪文資館並與真理大學校長...

寒假在即！國內疫情升溫 教育部發布5點通報

國內疫情升溫，各級學校陸續放寒假，教育部今傍晚發布五大重點通報，提醒各級學校注意辦理集會活動的防疫措施規定，並引述中央流...

台灣觀光學院欠繳退撫金、延遲發薪 師憂年關難過

花蓮的台灣觀光學院傳出校方告知員工延遲發本月薪資，且積欠教職員自提的退撫金，先把錢繳給學校應提的退撫金，教師憂年關難過，...

桃園成功工商疑違法扣薪 私校工會籲開罰

桃園市成功工商疑因財務問題，推動「能力本位薪資」，將校內9成教師的學術研究費打3折，只有少數主管不受影響。私校工會呼籲桃...

師大附中外出吃飯「闖關」失敗 學生會擬推試辦

師大附中學生會提案學生午餐時間可以外出吃飯，今在校務會議提案遭否決，校務會議成員為高中部教職員工103人、學生代表4人、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。